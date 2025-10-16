एएसआई संदीप सुसाइड केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, IPS पूरन कुमार की पत्नी; साला और गनमैन सहित 4 पर FIR
एएसआई संदीप आत्महत्या मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी, साला और गनमैन समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संदीप के परिवार ने इन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाने में लगी है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या केस में बुधवार रात को आखिर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। इसमें आईजी वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी. कुमार, साला आम आदमी पार्टी बठिंडा ग्रामीण विधायक अमित रतन, आईजी के गनमैन सुशील और एसआईएस यानि सिक्योरिटी इंचार्ज सुनील व अन्य के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुनील का तबादला दो सप्ताह पहले ही भिवानी में किया गया है, लेकिन वह अवकाश पर चल रहा है।
सांसद दीपेंद्र ने मौत को बताया संदिग्ध
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी को संदिग्ध मौत बताया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर अपने पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की यह पोस्ट भी शेयर की है, यानी वह अभी इस संदिग्ध मौत मान कर चल रहे हैं। इसके बाद से चर्चाओं का दौर शुरू किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।