एएसआई संदीप सुसाइड केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, IPS पूरन कुमार की पत्नी; साला और गनमैन सहित 4 पर FIR

जागरण संवाददाता, रोहतक। एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या केस में बुधवार रात को आखिर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। इसमें आईजी वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी. कुमार, साला आम आदमी पार्टी बठिंडा ग्रामीण विधायक अमित रतन, आईजी के गनमैन सुशील और एसआईएस यानि सिक्योरिटी इंचार्ज सुनील व अन्य के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुनील का तबादला दो सप्ताह पहले ही भिवानी में किया गया है, लेकिन वह अवकाश पर चल रहा है।