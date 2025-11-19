ASI संदीप लाठर आत्महत्या केस में साथ बैठने वाले 10 लोंगों के बयान दर्ज, कहां तक पहुंची SIT की जांच?
रोहतक में एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामले की एसआईटी जांच जारी है। एसआईटी ने संदीप लाठर के ममेरे भाई संजय देशवाल समेत दस लोगों के बयान दर्ज किए हैं। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई है। संदीप ने सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। परिवार के लोग जांच से संतुष्ट हैं।
जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस एएसआइ संदीप लाठर सुसाइड केस में एसआइटी जांच को आगे बढ़ा रही है। एसआइटी ने संदीप लाठर के ममेरे भाई संजय देशवाल समेत दस लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
इनमें वो लोग शामिल हैं जिनके पास एएसआइ संदीप लाठर अक्सर बैठकर बातचीत करता था। क्योंकि संदीप लाठर लाढ़ौत बाईपास पर स्थित अपने ममेरे भाई संजय देशवाल के कार्यालय पर अक्सर बैठता था। वहीं पर आने वाले दस लोगों ने एसआइटी ने बयान दर्ज किए हैं।
इसके अलावा एसआइटी ने संजय चेयरमैन के कार्यालय से लेकर घटनास्थल तक की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली है। एएसआइ संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को गांव लाढ़ौत से धामड़ रोड पर अपने मामा के खेतों में बने कोठड़े की छत पर जाकर सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया।
सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो रिकार्ड किया। चार पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें आइपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए है।
पुलिस ने इस मामले में परिवार की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस की तरफ से डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआइटी गठित करके जांच करवाई जा रही है। एसआइटी की जांच को लेकर ही परिवार के लोगों ने एसपी से मिलकर अपनी बात रखी थी। बात करने के बाद परिवार के लोग संतुष्ट नजर आए थे।
अब सीएम से मिलने के बाद परिवार के लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में परिवार की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है। पुलिस की तरफ से डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआइटी गठित करके जांच करवाई जा रही है।
रोहतक। एएसआइ संदीप लाठर के स्वजन विकास एंव पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार से मुलाकात करते हुए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।