Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में कैफे संचालक पर हथियारबंद बदमाशों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:27 AM (IST)

    रोहतक में नए बस स्टैंड के पास एक कैफे संचालक पर हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। पांच-छह युवक कैफे में घुसे और बहसबाजी के बाद मारपीट करने लगे। एक युवक ने पिस्तौल निकालकर संचालक पर तान दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर फरार हो गए और घायल संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रोहतक में कैफे संचालक पर पिस्तौल के बल पर हमला। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रोहतक। नए बस स्टैंड के पास सोमवार रात एक कैफे संचालक पर हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार करीब पांच-छह युवक कैफे में घुसे और संचालक के साथ बहसबाजी करने लगे।

    कुछ देर बाद विवाद बढ़ गया और युवकों ने संचालक से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल निकालकर कैफे संचालक पर तान दी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अचानक हुए हमले में संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वारदात कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घायल संचालक को स्वजन ने तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

    घटना की सूचना मिलते ही बस स्टैंड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।