रोहतक में कैफे संचालक पर हथियारबंद बदमाशों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
रोहतक में नए बस स्टैंड के पास एक कैफे संचालक पर हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। पांच-छह युवक कैफे में घुसे और बहसबाजी के बाद मारपीट करने लगे। एक युवक ने पिस्तौल निकालकर संचालक पर तान दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर फरार हो गए और घायल संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। नए बस स्टैंड के पास सोमवार रात एक कैफे संचालक पर हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार करीब पांच-छह युवक कैफे में घुसे और संचालक के साथ बहसबाजी करने लगे।
कुछ देर बाद विवाद बढ़ गया और युवकों ने संचालक से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल निकालकर कैफे संचालक पर तान दी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अचानक हुए हमले में संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
वारदात कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घायल संचालक को स्वजन ने तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही बस स्टैंड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।