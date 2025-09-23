रोहतक में कैफे संचालक पर हथियारबंद बदमाशों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

जागरण संवाददाता, रोहतक। नए बस स्टैंड के पास सोमवार रात एक कैफे संचालक पर हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार करीब पांच-छह युवक कैफे में घुसे और संचालक के साथ बहसबाजी करने लगे।

कुछ देर बाद विवाद बढ़ गया और युवकों ने संचालक से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल निकालकर कैफे संचालक पर तान दी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अचानक हुए हमले में संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया।