चार पेज का सुसाइड नोट, छह मिनट का वीडियो... IPS पूरन कुमार के अलावा ASI संदीप लाठर ने और कितने नाम लिए?

राज्य ब्यूरो,रोहतक। एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या से पहले जारी वीडियो में आइपीएस और उनकी आइएएस पत्नी अमनीत कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जांच की दिशा भी बदल गई है। अब दोतरफा जांच होगी, जिससे वाई पूरन कुमार के परिवार के मुश्किलें बढ़नी तय हैं। आरोप-प्रत्यारोपों के बीच सच्चाई को सामने लाना हरियाणा सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आठ दिन में दो आत्महत्याओं ने पुलिस विभाग को हिला कर रख दिया है। पहले वाई पूरन कुमार और अब एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एएसआई ने छह मिनट के वीडियो और सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार के अलावा कई नामों का जिक्र किया है।

मौत से पहले इन नामों का हुआ जिक्र राव इंद्रजीत: एएसआई ने नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार के साथ राव इंद्रजीत का जिक्र किया। उन्होंने पूरन कुमार पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने हत्या के एक केस से अपना नाम हटवाने के लिए 50 करोड़ रुपये की डील की थी। ज्ञात है कि राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर का नाम है।

डीजीपी और एसपी को बताया ईमानदार: संदीप ने सुसाइड से पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी बिजरानिया को ईमानदार बताया और कहा कि वह वह अपनी सैलरी पर ही काम चला रहे हैं। गनमैन का भी किया जिक्र: संदीप ने सुसाइड से पहले वीडियो में बताया कि पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने खुद बताया कि उसने रिश्वत के पैसे डैशबोर्ड में छोड़े थे। इस गाड़ी का ड्राइवर धर्मेंद्र तब साथ था। दोनों इसके बाद ही नोटिस देकर पूछताछ हुई।

पत्नी और रिश्तेदार का भी जिक्र: पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कौर और साले बठिंडा ग्रामीण से विधायक अमित रतन का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि उकी ताकत के जरिए ही आईपीएस पूरन कुमार ने भ्रष्ठ लोगों को नियुक्त किया।