Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में शराब पीने के बाद हुई कहासुनी, नाराज व्यक्ति ने दोस्त को कुल्हाड़ी से काटा

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:57 AM (IST)

    रोहतक के गांव गिझी में सोमवार दोपहर 45 वर्षीय प्रदीप की उसके दोस्त पवन ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार शराब पार्टी के दौरान प्रदीप और पवन में कहासुनी हुई थी जिसके चलते पवन ने इस वारदात को अंजाम दिया। प्रदीप की बहन ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रोहतक में शराब पीकर कहासुनी, दोस्त को कुल्हाड़ी से काटा। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, सांपला (रोहतक)। गांव गिझी में सोमवार दोपहर करीब तीन बजे 45 वर्षीय प्रदीप की उसी के दोस्त पवन ने कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रदीप और पवन की शराब पार्टी के दौरान कहासुनी हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची प्रदीप की बहन ने आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव उठाने से मना कर दिया। प्रदीप की बहन का कहना है कि आरोपित को पकड़कर मौके पर लाओ तभी भाई के शव को उठाने देगी। करीब पांच घंटे से प्रदीप का शव घटनास्थल पर रखा है।

    पत्नी कई साल पहले छोड़कर जा चुकी

    पुलिस के अनुसार गांव गिझी निवासी प्रदीप के माता-पिता की कुछ समय पूर्व मौत हो चुकी थी। परिवार में प्रदीप और उसकी एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। प्रदीप को भी एक बेटा है। जबकि उसकी पत्नी कई साल पहले छोड़कर जा चुकी है।

    पुलिस के अनुसार प्रदीप की गांव के ही पवन से दोस्ती थी। करीब तीन बजे पवन ने प्रदीप को आवाज लगाकर घर के बाहर बुलाया। इसके बाद उसकी गर्दन समेत कई हिस्से पर कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी और फरार हो गया।

    गांव गिझी के प्रदीप की गांव के ही पवन ने कुल्हाड़ी से वारकर कर हत्या की है। पुलिस की टीमें मामले में कई एंगल पर जांच में लगी हैं। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। -राकेश मलिक, डीएसपी सांपला।