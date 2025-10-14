IPS पूरन के बाद ASI संदीप आत्महत्या मामले में राव इंद्रजीत का नाम सुर्खियों में, Video में 50 करोड़ की डील का जिक्र
रोहतक में एएसआई संदीप कुमार की आत्महत्या के बाद राव इंद्रजीत सिंह का नाम चर्चा में है। संदीप ने एक वीडियो में 50 करोड़ की डील का जिक्र किया था, जो एक साल पुराना मामला है। राव इंद्रजीत सिंह एक म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं और उनका नाम पहले भी गुरुग्राम में हुई फायरिंग में उछला था। आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।
जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में तैनात एएसआई संदीप कुमार की आत्महत्या के बाद इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए वीडियो में आईपीएस अधिकारी रहे वाई पूरन कुमार के बाद कोई दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वह राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह म्यूजिक कंपनी जेम ट्यून्स के मालिक है।
मूलरूप से रेवाड़ी जिले के गांव बेरली कलां के रहने वाले राव इंद्रजीत सिंह काफी सालों से गुरुग्राम में रहते हैं। आत्महत्या करने वाले एएसआई संदीप सिंह वीडियो में जिस 50 करोड़ की डील का जिक्र किया है, वह मामला एक साल पुराना रोहतक के सदर थाना का है।
हालांकि यह मामला क्या है, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह का नाम सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर पिछले महीने गुरुग्राम में हुई फायरिंग के बाद भी उछला था। इस केस में फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले गैंग ने इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट में राव इंद्रजीत सिंह को भी टैग किया था।
बता दें कि इसी साल राव इंद्रजीत सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों ने भी रेड की थी, लेकिन इस रेड में आयकर विभाग को क्या गड़बड़ी मिली इसका भी आज तक पता नहीं चल पाया है।
संदीप सिंह आत्महत्या मामले में दैनिक जागरण ने राव इंद्रजीत सिंह का पक्ष लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने काल रिसीव नहीं की। राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई बेरली कलां के सरपंच रिंकू बास ने कहा कि इस मामले से हमारा कोई लेनादेना नहीं है। मामला भी एक साल पुराना है। यह हमारे विरुद्ध एक साजिश है।
रोहतक-साइबर सेल में तैनात ASI ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया.— Anku Chahar (@anku_chahar) October 14, 2025
चार पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज भी छोड़ कर गए हैं जिसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप लगाए हैं.
उन्होंने कहा कि वाई पूरन कुमार भ्रष्टाचारी अफसर था. उसके खिलाफ बहुत से सबूत मौजूद हैं.… pic.twitter.com/vPqqYollJN
