IPS पूरन के बाद ASI संदीप आत्महत्या मामले में राव इंद्रजीत का नाम सुर्खियों में, Video में 50 करोड़ की डील का जिक्र

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में तैनात एएसआई संदीप कुमार की आत्महत्या के बाद इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए वीडियो में आईपीएस अधिकारी रहे वाई पूरन कुमार के बाद कोई दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वह राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह म्यूजिक कंपनी जेम ट्यून्स के मालिक है।

मूलरूप से रेवाड़ी जिले के गांव बेरली कलां के रहने वाले राव इंद्रजीत सिंह काफी सालों से गुरुग्राम में रहते हैं। आत्महत्या करने वाले एएसआई संदीप सिंह वीडियो में जिस 50 करोड़ की डील का जिक्र किया है, वह मामला एक साल पुराना रोहतक के सदर थाना का है।

हालांकि यह मामला क्या है, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह का नाम सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर पिछले महीने गुरुग्राम में हुई फायरिंग के बाद भी उछला था। इस केस में फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले गैंग ने इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट में राव इंद्रजीत सिंह को भी टैग किया था।

बता दें कि इसी साल राव इंद्रजीत सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों ने भी रेड की थी, लेकिन इस रेड में आयकर विभाग को क्या गड़बड़ी मिली इसका भी आज तक पता नहीं चल पाया है। संदीप सिंह आत्महत्या मामले में दैनिक जागरण ने राव इंद्रजीत सिंह का पक्ष लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने काल रिसीव नहीं की। राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई बेरली कलां के सरपंच रिंकू बास ने कहा कि इस मामले से हमारा कोई लेनादेना नहीं है। मामला भी एक साल पुराना है। यह हमारे विरुद्ध एक साजिश है।