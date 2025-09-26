'हम वोट काटू नहीं, रांद काटने वाले हैं', रोहतक में जमकर गरजे इनेलो नेता अभय चौटाला

रोहतक रैली में गरजे इनेलो नेता ने भाजपा पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2029 में सत्ता में आने पर पेंशन बढ़ाने और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया। चौटाला ने कांग्रेस और जजपा पर भी निशाना साधा। रैली में कई नेताओं ने भाग लिया और अभय चौटाला को देवीलाल का सच्चा वारिस बताया। एक विशेष पगड़ी पहनाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कामना की गई।

जागरण संवाददाता, रोहतक। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा प्रजातंत्र का खत्म कर रही है। मनमाने ढंग से कानून थोप रही है। एक कानून ऐसा बनाया गया, जिसमें एक माह की कैद के बाद कोई सीएम बनेगा न सांसद।

जो लोग हमें भाजपा के खिलाफ वोट काटू पार्टी कहते थे, वे खुद भाजपा की बी टीम बने हैं। हम वोट काटू नहीं, हम तो रांद काटने वाले हैं। वीरवार को रोहतक की नई अनाजमंडी में चौ. देवीलाल की 112वीं जयंती के सम्मान समारोह दिवस पर कार्यक्रम किया गया।

इसमें मुख्य तौर पर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, जम्मू-कश्मीर से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, तेलंगाना से पूर्व सांसद केसीआर की बेटी के. कविता, पूर्व वित्तमंत्री संपत्त सिंह, पूर्व विधायक रघु यादव व अन्य विशेष तौर पर पहुंचे।

हालांकि चर्चा थी कि पूर्व उपराष्ट्रपति भी चौ. देवीलाल के अनुयायी होने के नाते इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभय चौटाला ने कहा कि वर्ष 1987 के चुनाव में चौ. देवीलाल के न्याय युद्ध केे बाद जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया। 2019 में जनता ने उनका सूपड़ा साफ किया, जो लोग चौ. देवीलाल के नाम की माला जपते थे और चुनाव में यमुना पार का नारा देते थे। ऐसे लोगों ने जनता के साथ धोखा किया और भाजपा की सरकार बनवाई।

सरकार का हिस्सा बने और फिर शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला व धान घोटाला किया। आज जजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा है। अब भाजपा की तीसरी बार जो भाजपा की सरकार बनी है, इसके पीछे पिता-पुत्र भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार है।

जैसे जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में जजपा का सूपड़ा साफ किया, उम्मीद है आने वाले समय में जनता कांग्रेस को भी सबक सिखाएगी। अभय सिंह ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा की बी. टीम के रूप में काम कर रही है।

2029 में जब चुनाव होगा तो जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी और कांग्रेस को भी करारा सबक सिखाएगी। चौ. देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए 100 रुपये पैंशन लागू की। हम जब 2029 में सत्ता में आएंगे तो पैंशन को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर दोगुना कर देंगे और किसानों को फ्री बिजली देंगे। पहली कलम से ही तीन फैसले लेंगे। बेरोजगारी को खत्म कर युवाओं को रोजगार देंगे। भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करेंगे। आज प्रदेश में अपराध का बोलबाला है। फिरौतियां मांगी जाती हैं। सरेराह हत्या की वारदातें हो रही हैं।

कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पड़ने लगी : संपत्त पूर्व वित्त मंत्री प्रो. संपत्त सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से रोहतक में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। रोहतक के लोग जब अभय चौटाला के साथ लगने लगे तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पड़ने लगी।

रैली को लेकर नोट संबंधी एक वीडियो वायरल भी किया गया। बिना नाम लिये प्रो. संपत्त सिंह ने जनता से सवाल करते हुए कहा कि जनता ईमानदारी से आई है। यह प्यार और लगाव उमड़ता है और अब ठग नेताओं की बातों में जनता नहीं आएगी।

रैली से ज्यादा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह तेलांगना से पहुंचीं लोकसभा की पूर्व सदस्य के. कविता ने कहा कि जिस तरह की उत्साहित भीड़ पहुंची है, उससे यह जाहिर होता है कि यह चौ. अभय सिंह चौटाला का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है।

जब किसान शोषित और पीडि़त था, तब चौ. देवीलाल ने किसानों को सियासत से जोड़ा। उनकी सादगी भी उत्तर भारत से लेकर दक्षित भारत तक एक मिसाल बनी। उन्होंने कहा हमें एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा।

अभय ही चौ. देवीलाल का सच्चा वारिस : सुखबीर बादल पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अभय चौटाला को अपना भाई बताते हुए कहा कि अभय सिंह ही चौ. देवीलाल के सच्चे वारिस हैं। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए करीब 80 साल हो गए।

इस लंबी अवधि में गांव तरक्की नहीं कर सके हैं। भाजपा व कांग्रेस जैसे दल गरीब व किसानों के बारे में कभी नहीं सोचते। उनका लक्ष्य राज करना है न कि सेवा करना। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का फर्क बताया कि क्षेत्रीय दल हमेशा प्रदेश के हितों की बात को प्रभावी ढंग से उठाते हैं।

जो कील पाकिस्तान के लिए लगाने थे, वो किसानों की राहों में लगाए : सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 2014 में जनता ने जिनको देश की सत्ता सौंपी, उन्होंने बड़ी उम्मीदें जगाई थी, लेकिन पूरी नहीं हुईं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया। 11 वर्षों में किसान की माली हालत तंगहाल हो गई है।

किसान अपने हक के लिए दिल्ली की हुकुमत के आगे अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन किसानों को रोका गया। उन्हें अपनी फरियाद तक रखने नहीं दी गई। अन्नदाता जब अपने हकों के लिए दिल्ली के रास्तों पर चल रहा था, उनकेे रास्ते में कील लगा दिए। वो कील जो पाकिस्तान के लिए लगाने चाहिए थे।