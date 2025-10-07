रोहतक में युवक की लाठी डंडो से पीटकर कर दी हत्या, वारदात में शामिल तीन नाबालिग युवकों को पुलिस ने किया काबू

रोहतक के जनता कॉलोनी में रेलवे कॉलोनी निवासी जयदेव की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवाजी कॉलोनी थाने के प्रभारी राकेश सैनी के अनुसार जयदेव की काठ मंडी पीपल वाली गली में डंडों से वार कर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद कर ली है।

युवक की लाठी डंडो से पीटकर हत्या करने की वारदात में शामिल तीन नाबालिग युवक काबू। फाइल फोटो