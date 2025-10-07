Language
    रोहतक में युवक की लाठी डंडो से पीटकर कर दी हत्या, वारदात में शामिल तीन नाबालिग युवकों को पुलिस ने किया काबू

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:46 AM (IST)

    रोहतक के जनता कॉलोनी में रेलवे कॉलोनी निवासी जयदेव की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवाजी कॉलोनी थाने के प्रभारी राकेश सैनी के अनुसार जयदेव की काठ मंडी पीपल वाली गली में डंडों से वार कर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद कर ली है।

    युवक की लाठी डंडो से पीटकर हत्या करने की वारदात में शामिल तीन नाबालिग युवक काबू। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। जनता कॉलोनी में रविवार को रेलवे कॉलोनी निवासी जयदेव की हत्या में शामिल तीन नाबालिग आरोपितों को पुलिस ने काबू किया है। पुलिस ने नाबालिग युवकों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह भेजा दिया है।

    थाना शिवाजी कॉलोनी प्रभारी राकेश सैनी ने बताया कि रेलवे रोड निवासी सुशील ने शिकायत दी थी कि उसका बेटा जयदेव अपने घर से काम पर जाने के लिए निकला। काठ मंडी पीपल वाली गली में कुछ युवकों ने डंडों से वारकर हत्या कर दी।

    आरोपित मौके से फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने जांच के दौरान तीनों नाबालिग युवकों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। वारदात में प्रयुक्त स्कूटी को बरामद किया गया है।