रोहतक में खेतों में नीचे से लटक रही बिजली की तार के संपर्क में आया युवक, करंट लगने से मौत
सांपला के हसनगढ़ गांव में खेत में काम करते समय 19 वर्षीय सागर नामक युवक की बिजली के तारों से संपर्क में आने से दर्दनाक मौत हो गई। सोनीपत के निलौठी गांव का रहने वाला सागर अपने परिवार के साथ खेत पर गया था जहां लटकती तारों की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया।अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
संवाद सहयोगी, सांपला। गांव हसनगढ़ में खैरमपुर रोड पर खेतों में नीचे से लटक रही बिजली की तार के संपर्क में आने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सोनीपत के गांव निलौठी निवासी 19 वर्षीय सागर के परिवार ने गांव हसनगढ़ में खेती के लिए जमीन ठेके पर ली हुई है।
सागर अपन स्वजन के साथ खेत में गया हुआ था। खेतों में बिजली की तार नीचे लटकी हुई है। जिस कारण सागर इन तारों के संपर्क में आ गया। करंट लगने से सागर बूरी तरह से झुलस गया। स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । सांपला थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई के शवगृह में रखवा दिया है। स्वजन के बयान के आधार पर मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है।
