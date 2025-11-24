Language
    रोहतक में महिला के माथे में गोली मारकर नहर की पटरी पर फेंका, शव की नहीं हो पाई पहचान

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:58 PM (IST)

    रोहतक के मायना गांव के पास नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिसके माथे पर गोली मारी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

    पुलिस मृतका की पहचान के प्रयास में जुटी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव मायना के पास भालौठ सबब्रांच और जेएलएन नहर के बीच की पटरी पर दोपहर करीब 12 बजे एक 30 वर्षीय महिला का शव मिला है। महिला के माथे में गोली मारकर हत्या की गई है। मृतका की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई के शवगृह में रखवा दिया। देर शाम तक शव का पोस्टमार्टम जारी था। पुलिस ने मामले में गांव मायना के सरपंच प्रतिनिधि के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

    पुलिस के अनुसार गांव मायना से सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण कुमार को सिंचाई विभाग के जेई ने फोन कर नहर की पटरी पर एक महिला का शव पड़ा हुआ होने की सूचना दी। सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे और शिवाजी कालोनी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर आई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। महिला के माथे में गोली लगी हुई थी।

    जिसके कारण पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ है। वहीं, जहां शव पड़ा था, वहां भी खून बिखरा हुआ था। इसके अलावा मौके पर पुलिस को कुछ और नहीं मिला। महिला की हत्या के पीछे क्या कारण रहा, किसने हत्या की और क्यों की, इसके बारे में पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल शव को 72 घंटे के लिए पीजीआई के शवगृह में रखवाया गया है। महिला ने हरी साड़ी व स्वेटर पहने हुई थी। पैरों में चप्पल थी।

    मृत महिला की पहचान नहीं होने के कारण आसपास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही सभी थानों में भी सूचना दी गई है, ताकि उसकी पहचान हो सके। शव को 72 घंटे के लिए शवगृह में रखवाया है। जब तक मृतका की पहचान नहीं हो जाती, तब तक पुलिस जांच कर रही है। पहचान होने के बाद केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।- राकेश सैनी, प्रभारी, शिवाजी कालोनी थाना।