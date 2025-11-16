Language
    टायर फटने से कार अनियंत्रित, पीछे से आ रहे वाहन ने मारी टक्कर; तीन परिवारों के चिराग बुझे

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:47 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ के रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग पर टायर फटने से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान हिमांशु, विकास नांदल और अमित के रूप में हुई है, जो रायपुर से लौट रहे थे। उनकी कार एक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। इस घटना से तीनों युवकों के परिवारों में मातम छा गया है।

    भीषण सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ी।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। छत्तीसगढ़ के रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात हुए हादसे में कार सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, समरगोपाल खुर्द निवासी हिमांशु (22), बोहर निवासी विकास नांदल (27) और गांव मकडौली निवासी अमित उर्फ यशवीर आर्य (26) अपनी बेलेनो कार से रायपुर से वापस लौट रहे थे।

    रात्रि लगभग नौ बजे जब वे रायपुर रोड स्थित मान ढाबा के समीप पहुंचे, तभी उनकी कार का टायर अचानक फट गया। टायर फटने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और बिलासपुर की दिशा से आ रही लेन में चली गई। इसी दौरान बिलासपुर की ओर से तेज गति और लापरवाही से आ रहे एक अज्ञात वाहन चालक ने अनियंत्रित कार को सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी।

    यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद एक युवक कार में बुरी तरह से फंस गया था जिसे पुलिस के जवानों ने देर रात तक भारी मशक्कत कर बाहर निकाला। तीनों घायल युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमगा लाया गया, लेकिन जांच के बाद डाक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

    हिमांशु और अमित थे परिवार के इकलौते बेटे

    गांव समरगोपालपुर खुर्द निवासी योगेश ने बताया कि उसका चचेरा भाई हिमांशु अपने दोस्त गांव मकडौली निवासी यशवीर आर्य उर्फ अमित और गांव बोहर निवासी विकास नादंल के साथ रायपुर में खरीदी गई जमीन को संभालने के लिए गए थे। वहां से काम खत्म होने के बाद अब कार में सवार होकर वापस आ रहे थे। रास्ते में तीनों हादसें का शिकार हो गया।

    हिमांशु के परिवार का इकलौता बेटा थी। परिवार में अब उसके माता -पिता और एक बहन बची है। वहीं मकडौली निवासी अमित के परिवार में भी उसकी एक बहन और माता-पिता बचे। गांव बोहर विकास नांदल के परिवार में दो भाई और एक बहन है। अब विकास बहन और एक भाई बचा है।