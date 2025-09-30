Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में नौवीं कक्षा का छात्र लापता, पिता की डांट के बाद घर से हो गया था फरार; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

    By Rattan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:57 PM (IST)

    रोहतक के भाली आनंदपुर गांव से नौवीं कक्षा का छात्र तीन दिन से लापता है। पिता की डांट के बाद घर से निकला छात्र वापस नहीं लौटा जिससे परिवार चिंतित है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और छात्र की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि छात्र का पता चल सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    भाली आनंदपुर में डांट के बाद लापता हुआ 9वीं कक्षा का छात्र, मामला दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव भाली आनंदपुर में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक नाबालिग छात्र पिछले तीन दिनों से लापता है। पिता की डांट के बाद छात्र के घर न लौटने से परिवार में चिंता का माहौल है।

    बहु अकबरपुर पुलिस थाना जांच अधिकारी एएसआई संजय कुमार ने बताया कि 27 सितंबर को छात्र रोज की तरह स्कूल से घर लौटा था। स्कूल से आने के बाद वह खेलने के लिए घर से निकला, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजनों ने बताया कि इससे पहले छात्र के पिता समुंद्र ने उसे किसी शरारत के कारण डांटा था। इसके बाद से ही वह लापता है। छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान पिता के साथ ही अकेला रहता था। देर रात तक जब वह वापस नहीं आया तो पिता ने रिश्तेदारों और गांव में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

    इसके बाद पिता समुंद्र ने पुलिस थाना बहु अकबरपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है।