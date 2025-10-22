रोहतक के सुनारियां गांव में पटाखे को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव सुनारियां में दीपावली केे दिन पटाखे बजाने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष के 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव सुनारियां खुर्द निवासी अनिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दीपावली के दिन वह अपने केशव भाई घर के बाहर गली में गाड़ी में अपने भाई साथ बैठा हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर के बाहर उसका 11 वर्षीय बेटा पटाखे जला रहा था। उसी समय पड़ोसी राजबीर व अन्य बाहर गली में आ गए। इसके बाद उसके बेटे को पटाखे जलाने को लेकर गालियां देने लगे। जब उसने व उसके भाई ने राजबीर व अन्य को गाली देने से रोका तो राजबीर के परिवार के 12 अन्य सदस्य लाठी, डंडे, व ईंटें लेकर आ गए।