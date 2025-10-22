रोहतक के सुनारियां गांव में पटाखे को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
रोहतक के गांव सुनारियां में दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर विवाद हो गया। इस घटना में एक पक्ष के 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अनिल नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके बेटे के पटाखे जलाने पर पड़ोसी राजबीर और उसके परिवार ने गाली-गलौज और मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए और गाड़ी भी तोड़ दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव सुनारियां में दीपावली केे दिन पटाखे बजाने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष के 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव सुनारियां खुर्द निवासी अनिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दीपावली के दिन वह अपने केशव भाई घर के बाहर गली में गाड़ी में अपने भाई साथ बैठा हुआ था।
घर के बाहर उसका 11 वर्षीय बेटा पटाखे जला रहा था। उसी समय पड़ोसी राजबीर व अन्य बाहर गली में आ गए। इसके बाद उसके बेटे को पटाखे जलाने को लेकर गालियां देने लगे। जब उसने व उसके भाई ने राजबीर व अन्य को गाली देने से रोका तो राजबीर के परिवार के 12 अन्य सदस्य लाठी, डंडे, व ईंटें लेकर आ गए।
इन्होंने हम दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। झगड़े का शोर सुनने के बाद जब हमारे परिवार के सदस्य बचाव में आए तो आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया। अनिल का कहना है कि झगड़े में उसे, केशव, पिता सूरजभान, भांजे मोहन को भी चोटें मारी हैं। इतना ही नहीं आरोपितों ने उसरोहतक के सुनारियां गांव में पटाखे को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, 13 लोगों के खिलाफ केस दर्जकी गाड़ी को भी तोड़ दिया।
