रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, ठेकेदार और लोक सेवकों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, रोहतक। लाखनमाजरा में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के पिता संदीप राठी ने लोक सेवकों और ठेकेदारों के खिलाफ थाना लाखनमाजरा में लापरवाही का केस दर्ज करवाया है। संदीप राठी का आरोप है कि खेल और पंचायती राज विभाग जिम्मेदार, घटिया पोल लगाए थे।

शिकायत के बाद भी विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई है। दरअसल, 25 नवंबर को हार्दिक राठी की खेल स्टेडियम में बास्केटबॉल का अभ्यास करते समय मौत हो गई थी। घटना के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य नेता पहुंचे थे।