    रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, ठेकेदार और लोक सेवकों पर केस दर्ज

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    रोहतक के लाखनमाजरा में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के पिता संदीप राठी ने लोक सेवकों और ठेकेदारों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया है। उनका आर ...और पढ़ें

    बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत मामले में ठेकेदार-लोक सेवकों पर केस दर्ज।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। लाखनमाजरा में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के पिता संदीप राठी ने लोक सेवकों और ठेकेदारों के खिलाफ थाना लाखनमाजरा में लापरवाही का केस दर्ज करवाया है। संदीप राठी का आरोप है कि खेल और पंचायती राज विभाग जिम्मेदार, घटिया पोल लगाए थे।

    शिकायत के बाद भी विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई है। दरअसल, 25 नवंबर को हार्दिक राठी की खेल स्टेडियम में बास्केटबॉल का अभ्यास करते समय मौत हो गई थी। घटना के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य नेता पहुंचे थे।

    स्वजन ने मामले में कार्रवाई की मांग की थी। सरकार की ओर से डीएसओ अनूप कुमार को सस्पेंड किया गया था। इस संबंध में लाखनमाजरा थाना प्रभारी समरजीत सिंह का कहना है कि मामले में लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। अभी मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो दोषी होगा उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।