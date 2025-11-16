रोहतक में चलती कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते जलकर खाक; बड़ा हादसा टला
कलानौर में सत जीन्दा कल्याणा कॉलेज मोड़ के पास एक क्विड कार में आग लग गई। रोहतक निवासी नीरज और ड्राइवर विजय भिवानी से लौट रहे थे, तभी कार में धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत कार रोकी और दोनों बाहर निकल आए। कुछ ही देर में कार पूरी तरह जल गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।
संवाद सहयोगी, कलानौर। सत जीन्दा कल्याणा कॉलेज मोड़ के पास शनिवार शाम लगभग साढ़े 8 बजे एक क्विड कार में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनट में कार जलकर राख हो गई। हादसा इतना भयानक था कि राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
जानकारी के अनुसार रोहतक निवासी नीरज ड्राइवर विजय के साथ भिवानी से रोहतक लौट रहे थे। कलानौर के निकट अचानक कार गर्म होने लगी और इंजन से धुआं उठता दिखाई दिया। चालक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और दोनों तुरंत बाहर निकल आए। कुछ ही क्षणों बाद कार से पहले तेज धुआं निकला और फिर आग की ऊंची लपटें उठने लगीं।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था। कार रोहतक के सुमित नागपाल की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
