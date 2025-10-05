Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rohtak News: 21 साल के युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, प्रेम प्रसंग से जोड़कर जांच कर रही पुलिस

    By Rattan Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    रोहतक के काठमंडी क्षेत्र में 21 वर्षीय जयदेव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोस के युवकों पर हत्या का आरोप है। जयदेव पर क्रिकेट की विकेट और बेल्स से हमला किया गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। जयदेव जनता कॉलोनी में हलवाई का काम करता था।

    prefferd source google
    Hero Image
    21 वर्षीय युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। शहर के काठमंडी क्षेत्र में रविवार सुबह 9 बजे रेलवे रोड निवासी 21 वर्षीय जयदेव की पीट-पीटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और पड़ोस के ही युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जयदेव के पिता सुशील कुमार ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे जयदेव जैसे ही पीपल वाली गली पहुंचा, वहां तीन युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। युग नामक युवक और उसके साथियों ने पहले भी जयदेव के साथ झगड़ा किया था। खाटू श्याम मंदिर के पास घात लगाए बैठे तीन युवकों ने 21 वर्षीय जयदेव पर क्रिकेट की विकेट और बेल्स से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी।

    जयदेव अपने घर से काम पर जा रहा था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। जयदेव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने लगातार प्रहार करते हुए उसे मार डाला और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल जयदेव को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    जयदेव जनता कालोनी में हलवाई का काम करता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। थाना शिवाजी कालोनी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।