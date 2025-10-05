Rohtak News: 21 साल के युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, प्रेम प्रसंग से जोड़कर जांच कर रही पुलिस

रोहतक के काठमंडी क्षेत्र में 21 वर्षीय जयदेव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोस के युवकों पर हत्या का आरोप है। जयदेव पर क्रिकेट की विकेट और बेल्स से हमला किया गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। जयदेव जनता कॉलोनी में हलवाई का काम करता था।

जागरण संवाददाता, रोहतक। शहर के काठमंडी क्षेत्र में रविवार सुबह 9 बजे रेलवे रोड निवासी 21 वर्षीय जयदेव की पीट-पीटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और पड़ोस के ही युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जयदेव के पिता सुशील कुमार ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे जयदेव जैसे ही पीपल वाली गली पहुंचा, वहां तीन युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। युग नामक युवक और उसके साथियों ने पहले भी जयदेव के साथ झगड़ा किया था। खाटू श्याम मंदिर के पास घात लगाए बैठे तीन युवकों ने 21 वर्षीय जयदेव पर क्रिकेट की विकेट और बेल्स से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी।

जयदेव अपने घर से काम पर जा रहा था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। जयदेव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने लगातार प्रहार करते हुए उसे मार डाला और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल जयदेव को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।