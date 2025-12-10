लूट की झूठी कहानी रचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, दिनेश ने पुलिस पूछताछ में उगला सच
रेवाड़ी में भिवाड़ी फेज थर्ड थाना पुलिस ने तेजपाल और दिनेश नामक दो आरोपियों को झूठी लूट की कहानी रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तेजपाल ने पुलिस को ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में भिवाड़ी फेज थर्ड थाना पुलिस ने कथित लूट की झूठी कहानी रचने वाले दो आरोपियों तेजपाल और दिनेश को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी दारा सिंह के ने बताया कि गत सोमवार को कंट्रोल रूम में सानोदा थाना कोटकासिम के रहने वाले तेजपाल से सूचना मिली थी कि सांथलका में तीन-चार युवकों ने उससे मारपीट कर 15 हजार रुपये लूट लिए।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उससे पूरी जानकारी ली। तेजपाल ने केवल एक युवक की फोटो और मोटरसाइकिल की तस्वीर होने की बात कही, लेकिन किसी तरह का हुलिया, पहचान या परिचय बताने में असमर्थ रहा। उसने यह भी कहा कि जीवन में पहली बार उसके साथ लूट हुई, इसलिए वह डर गया था।
पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी झुंझुनू जिले के दोबड़ा के रहने वाले दिनेश को भिवाड़ी बाइपास से पकड़ लिया गया। पूछताछ में दिनेश ने बताया कि वह और तेजपाल पहले साझेदारी में रेस्टोरेंट चलाते थे और उसने तेजपाल को 50 हजार रुपये ऑनलाइन दिए थे। रुपये वापस मांगने को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था।
दिनेश ने बताया कि सांथलका में तेजपाल से रुपये मांगे जाने पर कहासुनी हुई थी, लेकिन कोई मारपीट नहीं हुई। तेजपाल ने धमकी दी थी कि यदि उसने फोन छीना, तो वह उसके खिलाफ फर्जी लूट की रिपोर्ट कर देगा। पुलिस के फोन करने पर तेजपाल ने थाने आने से मना कर दिया और स्वीकार किया कि उसने गलतफहमी में लूट की फर्जी सूचना दी, जबकि 15 हजार रुपये उसके कोट की जेब में ही थे।
वहीं, बाद में दोनों को थाने बुलाकर आमने-सामने पूछताछ की गई तो पता चला कि दोनों पहले से परिचित हैं और पैसों को लेकर विवाद था। बातचीत के दौरान दोनों एक-दूसरे से भिड़ गए, गाली-गलौज और धमकी देने लगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों को शांति व्यवस्था भंग करने और झूठी लूट की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
