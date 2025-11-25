पढ़ाई छूटी तो टेंशन में आई 8वीं की छात्रा, परेशान होकर फंदा लगाकर दे दी जान; इलाके में हड़कंप

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। धारूहेड़ा कस्बा के सेक्टर छह में किराये के मकान में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सामान्य कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार बिहार के मोतिहारी जिले के गांव बेलवा रागनियां के रहने वाले अखिलेश वर्तमान में कस्बा के सेक्टर 6 में किराए के मकान में रहता है। वह इलेक्ट्रिशियन का काम करता था जबकि उसकी पत्नी सेक्टर 6 में सब्जी की रेहड़ी लगाती है। सोमवार को शाम को जब पति-पत्नी घर लौटे तो उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी पंखे के फंदे पर लटकी हुई थी।