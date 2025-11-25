पढ़ाई छूटी तो टेंशन में आई 8वीं की छात्रा, परेशान होकर फंदा लगाकर दे दी जान; इलाके में हड़कंप
रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपने माता-पिता के साथ सेक्टर 6 में किराए के मकान में रहती थी। लड़की के पिता इलेक्ट्रिशियन और मां सब्जी विक्रेता हैं। परिजनों के अनुसार, पढ़ाई छूटने के कारण वह मानसिक तनाव में थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। धारूहेड़ा कस्बा के सेक्टर छह में किराये के मकान में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सामान्य कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन सौंप दिया।
पुलिस के अनुसार बिहार के मोतिहारी जिले के गांव बेलवा रागनियां के रहने वाले अखिलेश वर्तमान में कस्बा के सेक्टर 6 में किराए के मकान में रहता है। वह इलेक्ट्रिशियन का काम करता था जबकि उसकी पत्नी सेक्टर 6 में सब्जी की रेहड़ी लगाती है। सोमवार को शाम को जब पति-पत्नी घर लौटे तो उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी पंखे के फंदे पर लटकी हुई थी।
स्वजन ने उसे फंदे से उतार कर निजी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां सोमवार देर रात को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। स्वजन ने बताया कि वह आठवीं कक्षा की छात्रा थी लेकिन कुछ महीना पहले उसकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी गई थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थी। धारूहेडा थाना प्रभारी कश्मीर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है।
