    Rewari Crime: 12वीं के छात्र ने फांसी का फंदा लगा जान दी, पारिवारिक परेशानी के चलते उठाया कदम

    By Pritam Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:40 PM (IST)

    बावल के गांव सुठाना में एक 12वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक परेशानी के चलते छात्र ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। छात्र अपने परिवार का इकलौता बेटा था।

    पारिवारिक परेशानी के चलते 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी।

    संवाद सहयोगी, बावल। गांव सुठाना में बृहस्पतिवार रात 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने घर में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक, पारिवारिक परेशानी से तंग आकर छात्र ने यह कदम उठाया है।

    हालांकि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्र अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी एक बड़ी बहन है, जबकि उसके पिता की कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने सामान्य कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

    जानकारी के अनुसार, गांव सुठाना के रहने वाला करीब 18 वर्षीय नितिन पास के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था। नितिन ने बृहस्पतिवार रात को अपने घर के एक कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रात को उसकी मौसी का लड़का फैक्ट्री से घर लौटा तो उसने नितिन से कमरा खुलवाने के लिए आवाज दी, लेकिन बार-बार आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो अन्य स्वजन भी वहां पहुंच गए।

    उसके बाद स्वजन ने रोशनदान में झांककर देखा तो नितिन फंदे पर लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतार कर बावल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। नितिन के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। बृहस्पतिवार को कसौला थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है।