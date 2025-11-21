Rewari Crime: 12वीं के छात्र ने फांसी का फंदा लगा जान दी, पारिवारिक परेशानी के चलते उठाया कदम

संवाद सहयोगी, बावल। गांव सुठाना में बृहस्पतिवार रात 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने घर में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक, पारिवारिक परेशानी से तंग आकर छात्र ने यह कदम उठाया है।

हालांकि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्र अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी एक बड़ी बहन है, जबकि उसके पिता की कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने सामान्य कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

जानकारी के अनुसार, गांव सुठाना के रहने वाला करीब 18 वर्षीय नितिन पास के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था। नितिन ने बृहस्पतिवार रात को अपने घर के एक कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रात को उसकी मौसी का लड़का फैक्ट्री से घर लौटा तो उसने नितिन से कमरा खुलवाने के लिए आवाज दी, लेकिन बार-बार आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो अन्य स्वजन भी वहां पहुंच गए।