स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का चल रहा था अवैध धंधा, मैनेजर गिरफ्तार; अन्य की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराने के मामले में आरोपित मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गांव रायसिंहपुरा के रहने वाले अमर सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस को अनुसार सात नवंबर को दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित हंस रिसोर्ट के पास स्थित एसपीए जोन यूनिसेक्स स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ. रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बोगस ग्राहक के जरिए कार्यवाही की है।

पुलिस ने वहां से नौ युवतियों को बरामद कर स्पा सेंटर के मालिक व प्रबंधक के खिलाफ थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी देह व्यापार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले में आरोपी मैनेजर राजस्थान के जिला हनुमानगढ के गांव रायसिहंपुरा निवासी अमर सिंह को गिरफ्तार किया है।