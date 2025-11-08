स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का चल रहा था अवैध धंधा, मैनेजर गिरफ्तार; अन्य की तलाश जारी
एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अवैध धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। मामले की जांच चल रही है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराने के मामले में आरोपित मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गांव रायसिंहपुरा के रहने वाले अमर सिंह के रूप में हुई है।
पुलिस को अनुसार सात नवंबर को दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित हंस रिसोर्ट के पास स्थित एसपीए जोन यूनिसेक्स स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ. रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बोगस ग्राहक के जरिए कार्यवाही की है।
पुलिस ने वहां से नौ युवतियों को बरामद कर स्पा सेंटर के मालिक व प्रबंधक के खिलाफ थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी देह व्यापार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले में आरोपी मैनेजर राजस्थान के जिला हनुमानगढ के गांव रायसिहंपुरा निवासी अमर सिंह को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेशकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपी की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस तरह की कानूनी एवं सामाजिक बुराई को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। इन प्रकार की छापामारी आगे भी भविष्य में जारी रहेगी।
