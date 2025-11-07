Rewari Crime: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3.13 लाख रुपये की ठगी का आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। साइबर थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3.13 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के सिदस्वर नगर के रहने वाले अनूप कुमार तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में एक आरोपित को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस के अनुसार गत वर्ष 31 दिसंबर को राधा स्वामी कालोनी सेक्टर तीन के रहने वाले लालसिंह ने बताया था कि उसने नवंबर माह में सोशल मीडिया पर शेयर मार्केट में निवेश करने का विज्ञापन देखा था। फेसबुक से मिले नंबरों पर फोन करने पर उसका संपर्क खुद को आर्यन यादव बताने वाले व्यक्ति से हुआ था। उसने उसे एक वाट़्सअप ग्रुप से जोड़ दिया।

ग्रुप से हुई बातचीत के आधार पर उसने एक नामी कंपनी के 2400 शेयर 50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीद लिए। इसके लिए उसने बैंक के माध्यम से 1.20 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। इसके बाद उसके पास एक महिला का फोन आया, जिसने आईपीओ खरीदने के लिए उससे बात की। उससे पूर्व में इंस्टाल कराई ऐप को अपडेट करने के लिए कहा।

इसके बाद महालक्ष्मी कंपनी का आईपीओ खरीदने के लिए 16 लाख रुपये निवेश करने को कहा। लाल सिंह ने उसे बताया कि वह इतनी राशि खर्च करने में सक्षम नहीं है, तो महिला ने उसे कंपनी से सस्ता लोन खरीदने का झांसा दिया। उसे झांसे में देकर 3 लाख 12 हजार 828 रुपये की साइबर ठगी का शिकार बना दिया।