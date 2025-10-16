Rewari News: पांच दिन बाद अनीता ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, पति ने लगा दी थी आग
रेवाड़ी में करवा चौथ की रात पति द्वारा आग लगाने से झुलसी पत्नी अनीता की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी पति मनोज भी झुलस गया है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मनोज शराब के नशे में था और उसका पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। पांच दिन पहले करवा चौथ की रात्रि घरेलू कलह के चलते पति द्वारा तारपिन का तेल डाल आग लगाने की वजह से झुलसी महिला अनीता ने उपचार के दौरान रोहतक पीजीआइ में दम तोड़ दिया। वहीं पति मनोज की हालत में भी अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। रामपुरा थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
दरअसल, 10 अक्टूबर को गांव रामपुरा के रहने वाले मनोज ने अपनी पत्नी 37 वर्षीय अनीता पर तारपिन का तेल डालकर आग लगा दी थी। बीच बचाव में आए उसकी नाबालिग बेटी और बेटा भी मामूली रूप से झुलस गए थे। इसके बाद आरोपित मनोज ने भी स्वयं पर तेल डालकर आग के हवाले कर लिया था।
अनीता की हालत गंभीर होने के कारण उसे रोहतक पीजीआइ में भर्ती कराया था। वहीं मनोज का शहर के ही एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मनोज पेंट करने का काम करता है। वारदात वाले दिन वह रात को शराब के नशे में घर पहुंचा था। इसी वजह से उसका पत्नी के साथ विवाद हुआ और उसने तारपिन का तेल डालकर आग लगा दी थी।
रामपुरा थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि आरोपित मनोज के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव स्वजन को सौंप दिया है। आरोपित अभी अस्पताल में उपचारधीन है। ऐसे में अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।
