5 दिन बाद अनीता ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, पति ने लगा दी थी आग; जानिए पूरा मामला

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में पांच दिन पहले करवा चौथ की रात्रि घरेलू कलह के चलते पति द्वारा तारपिन का तेल डाल आग लगाने की वजह से झुलसी महिला अनीता ने उपचार के दौरान रोहतक पीजीआइ में दम तोड़ दिया।

वहीं, पति मनोज की हालत में भी अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। रामपुरा थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल, 10 अक्टूबर को गांव रामपुरा के रहने वाले मनोज ने अपनी पत्नी 37 वर्षीय अनीता पर तारपिन का तेल डालकर आग लगा दी थी। बीच बचाव में आए उसकी नाबालिग बेटी और बेटा भी मामूली रूप से झुलस गए थे।

इसके बाद आरोपित मनोज ने भी स्वयं पर तेल डालकर आग के हवाले कर लिया था। अनीता की हालत गंभीर होने के कारण उसे रोहतक पीजीआइ में भर्ती कराया था। वहीं, मनोज का शहर के ही एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मनोज पेंट करने का काम करता है। वारदात वाले दिन वह रात को शराब के नशे में घर पहुंचा था। इसी वजह से उसका पत्नी के साथ विवाद हुआ और उसने तारपिन का तेल डालकर आग लगा दी थी।