रेवाड़ी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई गांवों में बारिश के साथ ओलावृष्टि, 3 डिग्री तक लुढ़का पारा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल छाने के बाद शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 20 मिनट तक वर्षा हुई।

वहीं, जिले के कई गांवों में वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई और तापमान में करीब तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं शहर की अनाज मंडी में खुले में रखे बाजरा के कट्टे भीग गए।

ओलावृष्टि से किसानों को हो सकता है नुकसान जिले के गांव गोकलगढ़, मुरादपूरी, बंबाड, कान्हवास, फतेहपुर, मौलवास, रामगढ़, भगवानपुर और नया गांव में कुछ देर तक वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण खेतों में रबी की फसलों की बुआई प्रभावित होने की आशंका है।