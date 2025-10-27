ठंड ने दी दस्तक, न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा; मौसम विभाग का क्या कहना?

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह व शाम हल्की ठंडक बढ़ने लगी है। रविवार को इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही। पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। हालांकि, दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, अब धीरे-धीरे न्यूनतम के साथ-साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को न्यूनतम तापमान 9.5 तो अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11.2 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले शुक्रवार को न्यूनतम 10.5 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। अधिकतम तापमान लगातार 30 डिग्री के पार बना हुआ है, जिससे दिन के समय तेज धूप खिल रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में सुबह व शाम की ठंड ज्यादा है।