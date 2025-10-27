Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ठंड ने दी दस्तक, न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा; मौसम विभाग का क्या कहना?

    By Satyendra Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    रेवाड़ी जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन था। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। पिछले साल की तुलना में इस साल अक्टूबर में ठंड की शुरुआत जल्दी हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह व शाम हल्की ठंडक बढ़ने लगी है। रविवार को इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही। पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। हालांकि, दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, अब धीरे-धीरे न्यूनतम के साथ-साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को न्यूनतम तापमान 9.5 तो अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11.2 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था।

    इससे पहले शुक्रवार को न्यूनतम 10.5 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। अधिकतम तापमान लगातार 30 डिग्री के पार बना हुआ है, जिससे दिन के समय तेज धूप खिल रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में सुबह व शाम की ठंड ज्यादा है।

    पिछले साल इन दिनों अधिकतम तापमान 35 से 38 तो न्यूनतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा था।