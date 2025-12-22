रेवाड़ी में 200 बिस्तरों के अस्पताल की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन, निकाला 25 कि.मी. लंबा ट्रैक्टर मार्च

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी-रोहतक हाईवे स्थित गांव रामगढ़ भगवानपुर में 200 बिस्तरों के नागरिक अस्पताल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रविवार को शहर के जिला सचिवालय सहित दर्जनों गांवों में सौ से अधिक ट्रैक्टरों व अन्य वाहनों से करीब 25 किलोमीटर का मार्च निकाला। संघर्ष समिति के अध्यक्ष लाल सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर, रामगढ चौक पर ग्रामीणों का धरना 188 वें दिन भी जारी रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि गांव रामगढ-भगवानपुर की ग्राम पंचायत की ओर से शहर के जलघर के लिए जमीन मुहैया कराने के साथ ही दो सौ बिस्तरों के अस्पताल निर्माण का आश्वासन दिया गया था। पंचायत की ओर प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, लेकिन अस्पताल निर्माण की मांग सिरे नहीं चढ़ सकी।

नेताओं की दखलअंदाजी को ठहराया जिम्मेदार इसके बाद से ग्रामीण आंदोलन कार रहे है। ग्रामीणों ने स्थानीय नेताओं की दखलंदाजी को जिम्मेदार ठहराते हुए रामगढ चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीण केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव सहित संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप चुके है।

इसी क्रम में रामगढ-भगवानपुर सहित अनेक गांवों के ग्रामीणों ने सैकडों ट्रैक्टरों में सवार होकर सुबह करीब 11 बजे रामगढ चौक से रवाना होकर प्रजापति चौक, अभय सिंह चौक, पोसवाल चौक, राजेश पायलट चौक, रणबीर सिंह हुड्डा चौक, राजीव चौक होते हुए गांव चिल्हड़, मीरपुर, बुढ़ाना, तुर्कियावास आदि गांवों से होते हुए वापस धरना स्थल रामगढ चौक पहुंचें।