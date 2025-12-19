Rewari News: तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप गाडी में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, बाल-बाल बचा पिकअप चालक

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले के कोसली बाईपास पर बृहस्पतिवार की रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप गाड़ी में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायल पिकअप चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हों गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कोसली पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार रात को महेंद्रगढ़ जिले के गांव करोता के रहने वाले प्रदीप अपनी पिकअप गाडी लेकर झज्जर से कनीना की ओर जा रहा था। कोसली बाईपास पर सामने से तेज रफ्तार आ रहे एक ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे के बाद पिकअप गाड़ी में आग लग गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने चालक को पिकअप से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।