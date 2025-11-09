Language
    कहीं छाया अंधेरा तो कहीं दिन में भी जल रही स्ट्रीट लाइटें, रेवाड़ी में अधिकारियों की अनदेखी से लोग हो रहे परेशान

    By Pritam Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    रेवाड़ी में अधिकारियों की लापरवाही के चलते, कुछ इलाकों में अंधेरा छाया है तो कहीं दिन में भी स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनता प्रशासन से जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग कर रही है, ताकि उन्हें परेशानी न हो और बिजली की बर्बादी भी रोकी जा सके।

    दिन में जलती लाइटें। जागरण

    संवाद सहयोगी, धारूहेड़ा। कस्बा के सेक्टर चार व छह के मुख्य मार्गों पर अंधेरा पसरा हुआ है, जबकि कुछ स्थानों पर दिन-रात लाइट जलने से बिजली की बर्बादी हो रही है। सेक्टर में लगाई गई 20 से अधिक स्ट्रीट लाइटें पिछले कई दिनों से खराब पड़ी हैं। बार बार शिकायत के बावजूद हरियाणा राज्य विकास प्राधिकरण के अधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं।

    बता दें कि सेक्टर चार व छह के बीच बने मुख्य मार्ग तथा बेस्टेक रोड पर एचएसवीपी की ओर से 40 लाइट लगाई है,जिनमें 20 से ज्यादा लाइटें बंद पड़ी हुई है। पांच लाइट दिन-रात जलती रहती है,जिससे न सिर्फ बिजली की खपत बढ़ रही है। बंद लाइटों के चलते अंधेरे के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    लोगों ने बताया कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को बार-बार शिकायत दी गई, लेकिन शिकायतों के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे है।


    बंद लाइटों को ठीक कराने लिए कई बार एचएसवीपी को शिकायत की जा चुकी है। विभाग की ओर को लाइटों की देखरेख का कार्य एक एजेंसी काे दिया हुआ है। बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है।

    कमलेश देवी, पार्षद, वार्ड दो