गोवंश का खुले में घूमना बना गंभीर समस्या, आमजन की सुरक्षा प्रभावित और किसानों की मेहनत पर पानी

संवाद सहयोगी, डहीना(रेवाड़ी)। डहीना बस स्टॉप पर गोवंशी रोड के बीचों-बीच घूमते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यह गोवंश सड़कों पर ट्रैफिक जाम और दुर्घटना की आशंका का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विषय में उपायुक्त द्वारा संबंधित विभाग को पहले ही कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं।