    गोवंश का खुले में घूमना बना गंभीर समस्या, आमजन की सुरक्षा प्रभावित और किसानों की मेहनत पर पानी

    By Gobind Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    रेवाड़ी में आवारा गोवंश एक बड़ी समस्या बन गया है। सड़कों पर इनके घूमने से यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। किसान अपनी फसलों के नुकसान से परेशान हैं, क्योंकि गोवंश उनकी मेहनत को बर्बाद कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है।

    सड़क पर घूमते गोवंश व गुजरते वाहन। जागरण

    संवाद सहयोगी, डहीना(रेवाड़ी)। डहीना बस स्टॉप पर गोवंशी रोड के बीचों-बीच घूमते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यह गोवंश सड़कों पर ट्रैफिक जाम और दुर्घटना की आशंका का कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विषय में उपायुक्त द्वारा संबंधित विभाग को पहले ही कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं।

    किसानों ने जताई चिंता

    स्थानीय किसान कृष्ण कुमार, संजू पूर्व पंच डहीना, सत्यनारायण जैनाबाद, प्रदीप जैनाबाद, सुनील वकील, जयभगवान जैनाबाद , राज सिंह जैनाबाद आदि ने कहा कि इन बेसहारा गोवंशों ने किसानों के खेतों में भी घुसकर सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिससे किसानों में गहरी चिंता व्याप्त है।

    शहर के गढ़ी बोलनी रोड पर डिवाइडर के साथ खड़ा गोवंश। जागरण

    किसानों का कहना है कि अगर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया, तो फसलों का भारी नुकसान हो सकता है। जैनाबाद, डहीना के किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से गोवंशों को सुरक्षित गांशालाओं में भेजा जाए और उनकी निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए।