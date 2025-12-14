Rewari News: मां को खाना बनाने भेजा और फंदे पर लटका गया बेटा, वापस लौटी तो महिला के उड़े होश

जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा (रेवाड़ी)। शनिवार की रात वार्ड 16 की नीलगिरी कॉलोनी में 22 साल के एक युवक ने पहले अपनी मां को खाना बनाने के लिए रसोई में भेज दिया और फिर मौका मिलते ही कमरे में पंखे के हुक पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की पहचान पुनीत लोधी पुत्र पुष्पेंद्र के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, पुनीत दो भाइयों में सबसे बड़ा था। वह धारूहेड़ा की ही एक कंपनी में श्रमिक के रूप में कार्य करता था और परिवार के साथ नीलगिरी कॉलोनी में दूसरी मंजिल पर रहता था। शनिवार रात उसने अपनी मां को पहले चाय बनाने तथा बाद में खाना बनाने की बात कही।

पुनीत चाय लेकर ऊपर कमरे में चला गया। जब वह काफी देर खाना खाने नीचे नहीं आया तो उसकी मां ऊपर गई तो उसके होश उड़ गए। कमरा अंदर से बंद था और पुनीत फंदे पर लटक रहा था। उसकी मां ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलने पर धारूहेड़ा थाना प्रभारी कश्मीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुनीत के पिता पुष्पेंद्र ने बताया कि उसके दो बेटे है। पुनीत बड़ा था तथा अविवाहित था।