    Rewari News: मां को खाना बनाने भेजा और फंदे पर लटका गया बेटा, वापस लौटी तो महिला के उड़े होश

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:18 PM (IST)

    रेवाड़ी में एक दुखद घटना सामने आई है। एक महिला अपने बेटे को घर पर छोड़कर खाना बनाने गई थी, लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसे वह फांसी पर लटका हुआ मिला। इस ...और पढ़ें

    पुनीत लोधी की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा (रेवाड़ी)। शनिवार की रात वार्ड 16 की नीलगिरी कॉलोनी में 22 साल के एक युवक ने पहले अपनी मां को खाना बनाने के लिए रसोई में भेज दिया और फिर मौका मिलते ही कमरे में पंखे के हुक पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की पहचान पुनीत लोधी पुत्र पुष्पेंद्र के रूप में हुई है।

    दरअसल, पुनीत दो भाइयों में सबसे बड़ा था। वह धारूहेड़ा की ही एक कंपनी में श्रमिक के रूप में कार्य करता था और परिवार के साथ नीलगिरी कॉलोनी में दूसरी मंजिल पर रहता था। शनिवार रात उसने अपनी मां को पहले चाय बनाने तथा बाद में खाना बनाने की बात कही।

    पुनीत चाय लेकर ऊपर कमरे में चला गया। जब वह काफी देर खाना खाने नीचे नहीं आया तो उसकी मां ऊपर गई तो उसके होश उड़ गए। कमरा अंदर से बंद था और पुनीत फंदे पर लटक रहा था। उसकी मां ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

    सूचना मिलने पर धारूहेड़ा थाना प्रभारी कश्मीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुनीत के पिता पुष्पेंद्र ने बताया कि उसके दो बेटे है। पुनीत बड़ा था तथा अविवाहित था।

    जांच अधिकारी एसआई अभयपाल ने बताया कि आत्महत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने स्वजन से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने किसी तरह के विवाद या तनाव की ठोस जानकारी नहीं दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी भेजा गया है।