रेवाड़ी: 'मेगा मिशन-26' अभियान में वरिष्ठ नागरिकों ने उठाए मुद्दे, हर जिले में फ्री ओल्डएज होम बनाने की मांग

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच की ओर से ''मेगा मिशन-26 जन संपर्क अभियान'' के तहत शहर के रेजांगला पार्क में रविवार को आयोजित बैठक में वरिष्ठ नागरिक ने अनेक मुद्दे उठाएं। अभियान के अंतर्गत समाज के हर नागरिक की समुचित भलाई सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की ज्वलंत मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को जल्द ज्ञापन भेजने का भी निर्णय लिया गया।

सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान सहित मंच की कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य महेश कौशिक आदि ने बुजुर्गों का कुशलक्षेम पूछा और स्वस्थ-सुखद जीवन जीने में आ रही सामाजिक कठिनाइयों को जाना। वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों ने बताया कि उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि उन्हें स्वजन का भरपूर सहयोग मिलता रहे और बीमार पड़ने पर इलाज में कोई कमी-कंजूसी का सामना नहीं करना पड़े।