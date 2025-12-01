रेवाड़ी: 'मेगा मिशन-26' अभियान में वरिष्ठ नागरिकों ने उठाए मुद्दे, हर जिले में फ्री ओल्डएज होम बनाने की मांग
रेवाड़ी में लोक सेवा मंच के 'मेगा मिशन-26' अभियान में वरिष्ठ नागरिकों ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का फैसला किया ताकि नागरिकों की भलाई सुनिश्चित हो सके। अशोक प्रधान ने बुजुर्गों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने हर जिले में मुफ्त ओल्डएज होम बनाने की मांग की ताकि बुजुर्गों को बेहतर जीवन मिल सके।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच की ओर से ''मेगा मिशन-26 जन संपर्क अभियान'' के तहत शहर के रेजांगला पार्क में रविवार को आयोजित बैठक में वरिष्ठ नागरिक ने अनेक मुद्दे उठाएं। अभियान के अंतर्गत समाज के हर नागरिक की समुचित भलाई सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की ज्वलंत मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को जल्द ज्ञापन भेजने का भी निर्णय लिया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान सहित मंच की कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य महेश कौशिक आदि ने बुजुर्गों का कुशलक्षेम पूछा और स्वस्थ-सुखद जीवन जीने में आ रही सामाजिक कठिनाइयों को जाना। वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों ने बताया कि उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि उन्हें स्वजन का भरपूर सहयोग मिलता रहे और बीमार पड़ने पर इलाज में कोई कमी-कंजूसी का सामना नहीं करना पड़े।
अशोक प्रधान ने कहा कि राष्ट्र, समाज एवं परिवारों की समग्र उन्नति के लिए वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों की देखरेख करना सभी लोगों और सरकार का पहला कर्त्तव्य बनता है। उन्होंने देश-प्रदेश के हर जिले में वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों के लिए डेडीकेटिड रेजिडेंशियल सेक्टर व फ्री ओल्डएज होम बनाने की मांग की।
