    रेवाड़ी में 3.30 करोड़ से बनेगी राजकीय विद्यालय का बहुमंजिला बिल्डिंग, छात्रों के लिए क्या होगा खास?

    By Gobind Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:34 PM (IST)

    रेवाड़ी के कंवाली गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए भवन के लिए सरकार ने 3.30 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तीन मंजिला इमारत में कमरे, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय होंगे। विद्यालय 1944 में स्थापित किया गया था और वाईफाई, स्मार्ट बोर्ड जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। स्थानीय लोगों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है।

    राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंवाली। जागरण

    अमन शर्मा, डहीना। खंड के गांव कंवाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा संबल मिला है। सरकार ने विद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए 3.30 करोड़ रुपये स्वीकृत प्रदान की है। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया भवन तीन मंजिला होगा।

    इसमें हर फ्लोर पर 12 कमरे, स्टाफ रूम, एक प्रिंसिपल कक्ष, तीन प्रयोगशालाएं, एक लाइब्रेरी तथा सभी फ्लोर पर वाशरूम आदि सुविधाएं होंगी। नए भवन के निर्माण को लेकर कमेटी गठित की गई है, जिसकी देखरेख में कार्य पूरा होगा। कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी, एडीसी रेवाड़ी, एक्सईन पीडब्ल्यूडी, विद्यालय प्राचार्य शामिल हैं।

    वर्ष 1944 में हुई थी विद्यालय की स्थापना

    विद्यालय की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और तब से यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। विद्यालय लगभग 11 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और पहले से ही वाईफाई कैंपस, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, फुल पावर बैकअप, तथा पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

    विद्यालय की पहचान उन शिक्षकों से भी बनती है, जिन्होंने इसे नई दिशा दी। स्कूल में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रामपत सिंह (मूसेपुर), पीशोरी लाल, हरि सिंह (कंवाली), अनार सिंह, भोला राम (डहीना), मुंशी राम (भोतवास) और श्रीचंद जैसे अनुभवी शिक्षकों ने वर्षों तक सेवाएं दीं। हाल ही में विद्यालय के गणित प्रवक्ता विजय सिंह को स्टेट अवार्ड भी मिला है, जो स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता का बड़ा प्रमाण है।

    कंवाली स्कूल से निकले नामी अधिकारी

    यह विद्यालय प्रशासनिक सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। यह विद्यालय होशियार सिंह खोला (जैनाबाद) का अध्ययन स्थल रहा, जिन्होंने आगे चलकर डीजीसीए में सेवा दी। जिला रेवाड़ी क्षेत्र के पहले आइआइटीयन सत्यपाल यादव और पहले आइआरएस अधिकारी नरेश यादव भी इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं।

    इन उपलब्धियों ने कंवाली स्कूल को जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश में अलग पहचान दी है। विद्यालय का खेलों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करता रहा है। विद्यालय पिछले तीन वर्षों से परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान पर रहा है। साल 2023 में विद्यालय ने मुख्यमंत्री सुंदरीकरण पुरस्कार में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि ग्रामीण विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

    जनप्रतिनिधियों का जताया आभार...

    डहीना पंचायत समिति के चेयरमैन कर्णपाल यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव तथा कोसली के विधायक अनिल यादव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र में विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली है।

    विद्यालय के बहुमंजिला भवन के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से बजट को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही भवन का निर्माण कार्य आरंभ होने की उम्मीद है। इसके लिए ग्रामीण, स्थानीय जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारियों आभारी हैं। नए भवन बनने से विद्यार्थियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।


    - अनिल यादव, प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंवाली