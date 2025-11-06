सुरक्षा नियमों को ताक पर रखने वाली स्कूल बसों पर एक्शन, प्रबंधकों को दी चेतावनी; 20 के कटे चालान
रेवाड़ी में स्कूल बसों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 20 बसों के चालान काटे गए हैं और स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी गई है कि वे भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
संवाद सहयोगी, बावल। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस की ओर बृहस्पतिवार को बावल के छोटू राम चौक पर सुबह सात से साढे बजे तक प्राइवेट स्कूलों की 25 से अधिक बसों की गहन जांच की गई, जिसमें से 20 बसों के चालान काटे गए, जिनमें एक स्कूल वैन थी।
जांच के दौरान किसी बस में क्षमता से अधिक बच्चे सवार पाए तो किसी बस के चालक-परिचालक वर्दी नहीं पहनी हुई थी। कई बच्चे तो बसों के बोनट पर भी बैठे हुए मिले। जांच के दौरान कई बसों में फर्स्ट एड बाक्स भी नहीं मिले। नंबर प्लेट भी पीले रंग की स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी।
नियमों का पालन नहीं कर रहे स्कूल
बता दें कि जिले में प्राइवेट स्कूलों की अधिकांश बसें नियमों को ताक पर रख चलाने की शिकायतें यातायात पुलिस को मिल रही थी। इसके बाद ही पुलिस की ओर से बावल क्षेत्र में बसों की जांच का अभियान चलाया गया। बृहस्पतिवार को बावल के छोटूराम चौक से निकलने वाली 25 से अधिक बसों की जांच की,जिसमें पाया कि किसी भी चालक-परिचालक के पास वर्दी नहीं थी।
बसों में नहीं मिले फर्स्ट एड बॉक्स
15 से अधिक बसों में फर्स्ट एड बाक्स ही नहीं मिले। ऐसे में कोई हादसा होने या फिर कोई अन्य परेशानी होने पर बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा कई बसों में बच्चे बस के बोनट पर बैठे पाए गए। कई बसों में तो क्षमता से अधिक बच्चे थे। इस दौरान चालकों ने शराब पी रखी है या नहीं इस बात की भी जांच की गई।
बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की ओर से अभियान चलाकर जांच की कई है। कुछ चालकों के चालान किए है, जबकि अन्य को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। अभियान जारी रहेगा।
ताराचंद, प्रभारी, ट्रैफिक पुलिस।
