रेवाड़ी अनाज मंडी में बारिश से भीगा सैकड़ों क्विंटल बाजरा, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर में बृहस्पतिवार को हुई तेज बारिश से नई अनाज मंडी में जलभराव हो गया। वहीं, मंडी में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल बाजरा भीग गया।

बाजरा बेचने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसानों की ट्रैक्टर-ट्रालियों में रखा अनाज भी बारिश की चपेट में आ गया। कई किसानों ने तिरपाल से बाजरे को ढककर बचाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद अनाज भीगने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।

रेवाड़ी सहित जिले की चार अनाज मंडियों में बाजरे की खरीद की जा रही है। बाजरा बेचने के लिए किसान रात से ही शहर की नई अनाज मंडी के दोनों प्रवेश द्वारों पर ट्रैक्टर-ट्रालियां लेकर लाइन में लग जाते हैं, ताकि सुबह जल्द टोकन कटवाकर अपनी उपज बेच सकें।

बृहस्पतिवार को भी दोनों गेटों पर करीब दो किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे मौसम में अचानक बदलाव हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। इससे मंडी में खुले में पड़ा बाजरा भीग गया। साथ ही, लाइन में खड़े किसानों के ट्रैक्टर-ट्रालियों में रखा बाजरा भी बारिश से प्रभावित हुआ।

रजिस्ट्रेशन के चलते किसानों की बढ़ रही परेशानी मंडी में बाजरा बेचने पहुंचे किसानों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार, मंडी के बाहर खुले बाजार में भी बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम भाव पर हो रही है।