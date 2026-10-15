जालंधर में आज किसान करेंगे अमृतसर-दिल्ली हाईवे पर रोष प्रदर्शन, सरवन सिंह पंढेर की अपील- प्रोटेस्ट को सफल बनाएं

जागरण संवाददाता,जालंधर। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर जालंधर और अन्य जत्थेबंदियों की ओर से वीरवार को सुबह अमृतसर-दिल्ली हाईवे पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रधान कुलविंदर सिंह मछियाना ने बताया कि यह रोष प्रदर्शन जालंधर के नजदीक मैकडोनल्ड के पास अमृतसर-दिल्ली हाईवे पर आयोजित होगा। प्रदर्शन सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके लिए सभी किसान साथियों और समर्थकों से अपील की गई है कि वे सुबह 10 बजे तक मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

वहीं, नशीले पदार्थों के बढ़ते चलन और नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में बुलाए गए 'पंजाब बंद' पर, किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सभी यूनियनों ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि वे ड्रग माफिया के खिलाफ आज के 'पंजाब बंद' को सफल बनाएं।