    रेलवे ने दिल्ली सराय-जयपुर डबल डेकर सहित कई रेल सेवाओं के संचालन में किया बदलाव

    By Gyan Prasad Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    रेलवे ने मरम्मत और सुधार कार्यों के चलते कई रेल सेवाओं के संचालन में बदलाव किया है। दिल्ली सराय-जयपुर डबल डेकर रेलसेवा अब 10 मिनट पहले प्रस्थान करेगी। ...और पढ़ें

     दिल्ली सराय-जयपुर डबल डेकर रेलसेवा एक जनवरी से अपने समय से 10 मिनट पहले रवाना होगी।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेलवे की ओर से विभिन्न स्थानों पर मरम्मत और सुधार कार्यों के चलते कई रेलसेवाओं के संचालन में बदलाव किया है। वहीं कुछ रेलगाड़ियों के संचालन भी प्रभावित हो रही हैं।

    उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 12986, दिल्ली सराय-जयपुर डबल डेकर रेलसेवा एक जनवरी से दिल्ली सराय से शाम पांच बजकर 35 मिनट पर रवाना होने के बजाय 10 मिनट पहले पांच बजकर 25 मिनट पर प्रस्थान कर दिल्ली छावनी स्टेशन पर पांच बजकर 40 मिनट पर पहुंचेगी। वहीं गुरुग्राम स्टेशन पर सात बजकर 58 मिनट पर पहुंचकर रेवाड़ी में साढ़े आठ बजे तक पहुंचेगी।

    दोहरीकरण कार्य के चलते कई रेलसेवाएं प्रभावित

    रेलवे द्वारा बीकानेर मंडल के सुरतपुरा-सादुलपुर रेलखंड के मध्य चूरू-आसलू-दुधवाखारा स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के लिए ब्लाक लिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण गाड़ी संख्या 54789, रेवाडी-बीकानेर व 54790, बीकानेर-रेवाड़ी सवारी गाड़ी रेलसेवा 21 जनवरी को रद रहेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 54703, बठिंडा- जयपुर रेलसेवा 21 जनवरी को बठिंडा के स्थान पर सादुलपुर से प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 54704, जयपुर- बठिंडा रेलसेवा 20 जनवरी को जयपुर से चलकर सादुलपुर तक ही संचालित होगी।

    गाड़ी संख्या 54309, दिल्ली-हिसार रेलसेवा 21 जनवरी को दिल्ली से चलकर परिवर्तित मार्ग वाया रेवाडी-भिवानी-हिसार होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग मेें यह रेलसेवा झाडली, चरखी दादरी, भिवानी व हांसी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 54310, हिसार-दिल्ली रेलसेवा 21 जनवरी को हिसार से चलकर परिवर्तित मार्ग वाया हिसार-भिवानी-रेवाडी होकर संचालित होगी।

    परिवर्तित मार्ग में यह रेलसेवा हांसी, भिवानी, चरखी दादरी व झाडली स्टेशनों पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 19807, कोटा-सिरसा रेलसेवा 20 जनवरी को कोटा से चलकर परिवर्तित मार्ग वाया लोहारू-रेवाड़ी-भिवानी-हिसार होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में यह रेलसेवा रेवाड़ी व भिवानी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।