Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana: रेवाड़ी में प्रदूषण नियंत्रण पर बड़ी कार्रवाई, GRAP उल्लंघन पर वसूले गए 4.63 लाख रुपये के जुर्माने

    By Satyendra Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:28 AM (IST)

    रेवाड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने GRAP के नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों और निर्माण स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने 4.63 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करना है और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। बोर्ड ने आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वाहनों की जांच करते एडीएम सुमित्रा मिश्र, डीटीओ राजीव चौधरी व परिवहन विभाग के अधिकारी। जागरण

    संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, नगर परिषद, बीड़ा, रीको, आरएसपीसीबी, पीडब्ल्यूडी समेत सभी संबंधित विभाग संयुक्त मोड में सक्रिय हो गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों ने शहरभर में निरीक्षण अभियान चलाकर कई जगह नियमों का उल्लंघन करने वालों से चार लाख 63 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्रेप के निर्देशों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सी एंड डी) गतिविधियों की निगरानी के दौरान कुल 352 निरीक्षण किए गए, जिनमें 86 स्थानों पर ग्रेप नियमों का उल्लंघन पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर परिषद और रीको ने संयुक्त कार्रवाई में 82 चालान काटते हुए 448000 रुपये का जुर्माना लगाया।

    ठोस अपशिष्ट और डंपिंग साइटों की जांच में अवैध डंपिंग रोकने के लिए छह निरीक्षण किए गए, जिनमें तीन चालान जारी कर 2000 रुपये का दंड वसूला गया। शहर में नगर निगम कचरे (एमएसडब्ल्यू) को जलाने की शिकायतों पर भी सख्ती बरती गई। आठ निरीक्षणों के दौरान पांच चालान काटकर 13000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    76 औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण

    आरएसपीसीबी ने 76 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया, जिनमें दो इकाइयों में नियमों का उल्लंघन मिला। एक इकाई को मौके पर ही सील कर दिया गया, जबकि एक मामले को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया। मानकों का पालन न करने पर एक डीजी सेट को भी सील किया गया।

    परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में बिना पीयूसी वाले 11 वाहनों के चालान काटे गए। सड़क से धूल कम करने के लिए विभिन्न विभागों की ओर से 28 टैंकर और वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए गए। इसके अलावा चार एमआरएसएम मशीनों से 31.6 किलोमीटर सड़क मार्ग की यांत्रिक सफाई करवाई गई। प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों की अवहेलना करने वालों पर और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।