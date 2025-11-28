Haryana: रेवाड़ी में प्रदूषण नियंत्रण पर बड़ी कार्रवाई, GRAP उल्लंघन पर वसूले गए 4.63 लाख रुपये के जुर्माने

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, नगर परिषद, बीड़ा, रीको, आरएसपीसीबी, पीडब्ल्यूडी समेत सभी संबंधित विभाग संयुक्त मोड में सक्रिय हो गए हैं।

बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों ने शहरभर में निरीक्षण अभियान चलाकर कई जगह नियमों का उल्लंघन करने वालों से चार लाख 63 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्रेप के निर्देशों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सी एंड डी) गतिविधियों की निगरानी के दौरान कुल 352 निरीक्षण किए गए, जिनमें 86 स्थानों पर ग्रेप नियमों का उल्लंघन पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर परिषद और रीको ने संयुक्त कार्रवाई में 82 चालान काटते हुए 448000 रुपये का जुर्माना लगाया।

ठोस अपशिष्ट और डंपिंग साइटों की जांच में अवैध डंपिंग रोकने के लिए छह निरीक्षण किए गए, जिनमें तीन चालान जारी कर 2000 रुपये का दंड वसूला गया। शहर में नगर निगम कचरे (एमएसडब्ल्यू) को जलाने की शिकायतों पर भी सख्ती बरती गई। आठ निरीक्षणों के दौरान पांच चालान काटकर 13000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

76 औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण आरएसपीसीबी ने 76 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया, जिनमें दो इकाइयों में नियमों का उल्लंघन मिला। एक इकाई को मौके पर ही सील कर दिया गया, जबकि एक मामले को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया। मानकों का पालन न करने पर एक डीजी सेट को भी सील किया गया।