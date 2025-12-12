Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने युवती की जलती चिता को पानी डालकर रुकवाया, रेवाड़ी के इस गांव में फैला तनाव

    By Gobind Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:34 PM (IST)

    रेवाड़ी के डहीना में पुलिस ने एक युवती के जलती चिता को रुकवा दिया, जिससे गांव में तनाव फैल गया। अज्ञात व्यक्ति ने युवती की संदिग्ध मौत की सूचना पुलिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस ने युवती की जलती चीता को रुकवाया। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, डहीना (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में डहीना में गांव मूंदी में बृहस्पतिवार को करीब 22 वर्षीय युवती के जलती चिता को पुलिस ने पानी डालकर रुकवा दिया। इससे कुछ देर लिए गांव में तनाव की स्थिति बन गई। जांच के करीब पांच घंटे बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। बीमारी के कारण बुधवार रात को युवती की मौत हो गई थी। युवती की संदिग्ध मौत का हवाला देकर अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, मूंदी गांव की रहने वाली एक युवती मानसिक रूप से अशक्त होने के साथ ही शारीरिक रूप से दिव्यांग थी, जिसका लंबे समय से इलाज चल रहा था। बुधवार रात को युवती की मौत हो गई थी। बृहस्पतिवार सुबह करीब दस बजे स्वजन ने गांव के श्मशान स्थल पर अंतिम संस्कार कर दिया था। इस दौरान किसी व्यक्ति ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना देकर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत की आशंका जताई।

    सूचना मिलते ही डीएसपी पवन कुमार, थाना खोल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दमकल की मदद से जलती चिता पर पानी डालकर शव को बाहर निकाल लिया। बाद में स्वजन ने पुलिस को निकिता के इलाज से जुड़े सभी मेडिकल दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनमें उसकी लंबे समय से बीमारी और दिव्यांगता का उल्लेख था।

    इसके बाद सभी कागजात एसडीएम रेवाड़ी के सामने प्रस्तुत किए। तमाम जांच के बाद एसडीएम ने अंतिम संस्कार की अनुमति दी। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार किया गया।

    युवती जन्म से ही मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग थी। स्वजन उसकी देखभाल कर रहे थे। बुधवार रात को उसकी मौत हो गई थी। बृहस्पतिवार की सुबह स्वजन अंतिम संस्कार के लिए श्मशान स्थल पहुंचे थे। किसी ने पुलिस को फोन मौत को संदिग्ध बताया था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच जांच के बाद अंतिम संस्कार की अनुमति दी। - पवन कमार, डीएसपी