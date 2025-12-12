पुलिस ने युवती की जलती चिता को पानी डालकर रुकवाया, रेवाड़ी के इस गांव में फैला तनाव

संवाद सहयोगी, डहीना (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में डहीना में गांव मूंदी में बृहस्पतिवार को करीब 22 वर्षीय युवती के जलती चिता को पुलिस ने पानी डालकर रुकवा दिया। इससे कुछ देर लिए गांव में तनाव की स्थिति बन गई। जांच के करीब पांच घंटे बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। बीमारी के कारण बुधवार रात को युवती की मौत हो गई थी। युवती की संदिग्ध मौत का हवाला देकर अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी।

जानकारी के अनुसार, मूंदी गांव की रहने वाली एक युवती मानसिक रूप से अशक्त होने के साथ ही शारीरिक रूप से दिव्यांग थी, जिसका लंबे समय से इलाज चल रहा था। बुधवार रात को युवती की मौत हो गई थी। बृहस्पतिवार सुबह करीब दस बजे स्वजन ने गांव के श्मशान स्थल पर अंतिम संस्कार कर दिया था। इस दौरान किसी व्यक्ति ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना देकर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत की आशंका जताई।

सूचना मिलते ही डीएसपी पवन कुमार, थाना खोल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दमकल की मदद से जलती चिता पर पानी डालकर शव को बाहर निकाल लिया। बाद में स्वजन ने पुलिस को निकिता के इलाज से जुड़े सभी मेडिकल दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनमें उसकी लंबे समय से बीमारी और दिव्यांगता का उल्लेख था।