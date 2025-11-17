Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेवाड़ी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 876 वाहन चालकों के कटे चालान

    By Gobind Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    रेवाड़ी पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में ड्रिंक एंड ड्राइव के 30 चालान, लेन बदलने के उल्लंघन के 843 चालान और ध्वनि प्रदूषण करने वाले 3 वाहन चालकों के चालान किए गए। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज संगीत बजाने और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 876 वाहन चालकों के कटे चालान।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव, वाहन में तेज तेज संगीत, प्रशर हार्न बजाने, लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवाबाजी करने वालों के विरुद्ध स्पेशल अभियान चलाया गया। पुलिस ने इस सप्ताह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 30 वाहन चालकों के चालान किए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही रेवाड़ी पुलिस ने इस सप्ताह में लेन चेंज से संबंधित नियम की अवहेलना पर 843 वाहन चालकों के चालान किए गए। वहीं गाड़ी में तेज़ संगीत, प्रेशर हार्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवा बाजी करने वाले तीन वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है।