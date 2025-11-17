रेवाड़ी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 876 वाहन चालकों के कटे चालान

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव, वाहन में तेज तेज संगीत, प्रशर हार्न बजाने, लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवाबाजी करने वालों के विरुद्ध स्पेशल अभियान चलाया गया। पुलिस ने इस सप्ताह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 30 वाहन चालकों के चालान किए है।