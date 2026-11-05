Exclusive: दीवाली से पहले रेवाड़ी में अवैध पटाखों के ठिकानों पर पुलिस की रेड, तीन लोग धरे गए

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दीपावली के मद्देनजर रेवाड़ी पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों के विरुद्ध शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने शहर के मुक्तिवाड़ा, तकियासराय, गोकलगेट और शक्तिनगर क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर पटाखों का अवैध जखीरा पकड़ा है।

इसके साथी पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में भी लिया है! इस कार्रवाई से अवैध रूप से पटाखे बेचने और उनका भंडारण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा के निर्देश पर पुलिस टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दी।