यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती, रेवाड़ी पुलिस ने चलाया अभियान

    By Pritam Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:47 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में ट्रैफिक जागरूकता और सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। सर्दी और कोहरे का मौसम शुरू होते ही जिले में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में पुलिस ने शहर से लेकर हाईवे तक सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, रांग साइड पार्किंग और दस्तावेजों की कमी के मामले में चालान कार्रवाई शुरू कर दी हैं।

    दैनिक जागरण की ओर से रांग साइड खड़े वाहनों, जुगाड़ वाहनों एवं बिना कागजात चलाने वाले वाहन चालकों को लेकर अभियान चलाकर समाचार प्रकाशित किए थे। इसके बाद रविवार को दैनिक जागरण टीम के साथ यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया।

    पुलिस की ओर से शहर के सरकुलर रोड व नाईवाली चौक, रेलवे चौक, अग्रसेन चौक आदि मुख्य चौक-चौराहों पर रॉन्ग साइड खड़े वाहनों एवं बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 26 चालकों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस ने चालकों को लो बीम, इंडिकेटर, साइड मिरर और रिफ्लेक्टर का उपयोग करने के लिए भी जागरूक किया है।

    दरअसल, कोहरे के मौसम में रोड किनारे खड़े वाहन अकसर हादसों का कारण बन जाते है। हाईवे सहित शहर की सड़कों पर भी चालक अपने वाहनों को रोड किनारे खड़ा कर देते है। ये वाहन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं देते। परिणामस्वरूप हादसों का रूप लेते है।

    यहीं कारण है कि यातायात पुलिस की ओर से सड़क किनारे रांग साइड खड़े वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से जगह-जगह चालकों के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किए गए है।

    ओवर स्पीड पर भी नजर...

    जांच के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों के कागजात भी जांचे। कई वाहन बिना आरसी, बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस के चलते पाए गए, जिन पर जुर्माना लगाया गया। ओवर स्पीडिंग और स्टंट करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों नजर रखी जा रही हैं। मुख्य मार्गों के अलावा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जा रही है।

    पुलिस प्रशासन की अपील है कि सभी वाहन चालक सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लें और नियमों का पालन करें। इसका उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नियम तोड़ेंगे तो चालान होगा, लेकिन नियम मानेंगे तो सफर सुरक्षित होगा। - पवन कुमार, डीएसपी, यातायात पुलिस