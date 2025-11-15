इंटरनेट मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने पर पुलिस का एक्शन, विशेष अभियान चलाकर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। भिवाड़ी थाना पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर अवैध हथियारों का दिखावा कर दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले युवकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इंटरनेट मीडिया पेट्रोलिंग के दौरान कुछ संदिग्ध वीडियो और फोटो सामने आए थे, जिसके बाद आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की गई।

भिवाड़ी थाना एसएचओ इंस्पेक्टर सचिन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान खिज़ुरिवास गांव के रहने वाले मोहित और अभिषेक उर्फ इक्का के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो कट्टे और एक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर भय फैलाने की कोशिश करने वालों के विरूद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

कड़ी कार्रवाई का आश्वासन एसएचओ सचिन शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान में मटीला चौकी प्रभारी एसआइ पुनीत, कांस्टेबल तारा चंद, विकास और सीडीटी टीम भिवाड़ी शामिल रहे।