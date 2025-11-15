Language
    इंटरनेट मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने पर पुलिस का एक्शन, विशेष अभियान चलाकर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

    By Gobind Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:12 PM (IST)

    रेवाड़ी पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर सोशल मीडिया पर निगरानी रखी गई। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और मामला दर्ज किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    इंटरनेट पर अवैध हथियार का दिखावा करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। भिवाड़ी थाना पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर अवैध हथियारों का दिखावा कर दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले युवकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इंटरनेट मीडिया पेट्रोलिंग के दौरान कुछ संदिग्ध वीडियो और फोटो सामने आए थे, जिसके बाद आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की गई।

    भिवाड़ी थाना एसएचओ इंस्पेक्टर सचिन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान खिज़ुरिवास गांव के रहने वाले मोहित और अभिषेक उर्फ इक्का के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो कट्टे और एक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर भय फैलाने की कोशिश करने वालों के विरूद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

    कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

    एसएचओ सचिन शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान में मटीला चौकी प्रभारी एसआइ पुनीत, कांस्टेबल तारा चंद, विकास और सीडीटी टीम भिवाड़ी शामिल रहे।

    पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और दोनों आरोपितों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनके पास हथियार कहां से आए और किसी अन्य आपराधिक गतिविधि से जुड़ाव है या नहीं।