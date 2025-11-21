Language
    अविश्वास प्रस्ताव पर कोरम पूरा न होने से पंचायत समिति के अध्यक्ष की कुर्सी बची, एक साल का बचा है कार्यकाल

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:44 AM (IST)

    रेवाड़ी के धारूहेड़ा पंचायत समिति के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कोरम पूरा न होने के कारण विफल हो गया। इस विफलता के साथ, अध्यक्ष का पद सुरक्षित है और वह अगले एक साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। कोरम की कमी के कारण प्रस्ताव रद्द हो गया, जिससे अध्यक्ष को राहत मिली है।

    अविश्वास प्रस्ताव की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। धारूहेड़ा पंचायत समिति के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई है। बैठक में 15 सदस्यों का पहुंचना जरूरी था, लेकिन 14 सदस्य ही पहुँच पाए। बता दे की धारूहेड़ा पंचायत समिति में 22 सदस्य है।

    16 सदस्यों ने 19 सितंबर को उपायुक्त को शपथ पत्र देकर अध्यक्ष दलबीर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। शपथ पत्र देने के बाद सभी 16 पार्षद भ्रमण पर निकल गए थे। इस दौरान वार्ड संख्या 7 की पार्षद रीना के पति ने पुलिस को शिकायत देकर अपहरण करने का भी आरोप लगाया था।

    पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार यानि 21 सितंबर को अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाई गई थी। निर्धारित समय 10 बजे लघु सचिवालय सभागार में अध्यक्ष के खिलाफ केवल 14 सदस्य ही पहुंच पाए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 15 सदस्यों की जरूरत थी।

    एक साल आठ दिन का बचा कार्यकाल

    बता दे की धारूहेड़ा पंचायत समिति का कार्यकाल 1 साल 8 दिन बचे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव गिरने के कारण अगली बैठक एक साल बाद बुलाई जाएगी! ऐसे में ब्लॉक समिति अध्यक्ष दलबीर सिंह का अपने पद पर बना रहना तय माना जा रहा है।