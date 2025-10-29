Language
    93 लाख की ऑनलाइन निवेश ठगी में महाराष्ट्र का आरोपी गिरफ्तार, दोगुना मुनाफे का लालच देकर दिया झांसा; अब तक चार दबोचे

    By Pritam Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    पुलिस ने 93 लाख रुपये की ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दोगुना मुनाफा देने का वादा करके लोगों को ठगा। इस मामले में अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

    महाराष्ट्र से हुई गिरफ्तारी।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। कंपनी में निवेश कर दोगुना मुनाफा कमाने का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है,जिसकी पहचान महाराष्ट्र के अकोला के ए विंग संकेत विहार अपार्टमेंट में रहने वाले ओमप्रकाश अरुण मगर उर्फ ओम पाटिल के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

    पुलिस के अनुसार तीन जुलाई को सेक्टर-3 रेवाड़ी के रहने वाले विजय कुमार गुप्ता ने बताया था कि वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। सोशल मीडिया पर पैसा इंवेस्टमेंट करने का विज्ञापन देखने के बाद 15 मई को उसे एक व्हाट्सएप नंबर मिला था। जिसके बाद उसका व्हाट्सएप पर एक महिला से संवाद होना शुरू हो गया।

    महिला ने अपना नाम मिस सरोज गुप्ता बताते हुए खुद को एसबीआई सिक्योरिटी लि. की इंवेस्टमेंट एडवाइजर बताया था। इंवेस्टमेंट के लाभ के बारे में जानकारी देने के बाद महिला ने उसके पास एक लिंक भेजा था। उसे बल्क ट्रेडिंग और लागिन करने के बारे में बताया गया था। पहली बार पैसा इंवेस्ट करने पर उसके खाते में अच्छा प्राफिट भी दर्शाया गया।

    इसके बाद उसने अपनी पत्नी सुनीता गुप्ता के बैंक खाते से 18 ट्रांजेक्शन के जरिए विभिन्न खाता नंबरों पर कुल 93 लाख 20 हजार 870 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उसने पैसा रिफंड कराने का प्रयास किया, तो उससे और पैसा जमा कराने के लिए कहा गया। इसके बाद उसे ठगी का पता चला।

    पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां

    साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों, महाराष्ट्र के अकोला के सिद्धार्थ नगर हाल आबाद पवन पार्क सोसाइटी न्यू तापडिया नगर महाराष्ट्र अकोला के रहने वाले सतीश प्रकाश इंगले, उत्तराखंड के जिला नैनीताल के कांठगोदाम हाल आबाद उत्तराखंड के ट्रांजिट कैंप वार्ड नं दो के रहने वाले नीरज सिंह व बिहार के जिला गोपालगंज के गांव कोटवा खास हाल आबाद उत्तरप्रदेश के जिला लखनऊ के राजीव नगर के रहने वाले ओमप्रकाश प्रसाद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

    मंगलवार को पुलिस ने मामले में संलिप्त एक और आरोपित ओमप्रकाश अरुण मगर उर्फ ओम पाटिल को भी गिरफ्तार कर लिया हैं। आरोपित ओमप्रकाश अरुण मगर उर्फ ओम पाटिल ने सतीश प्रकाश इंगले का बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराने के लिए मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेशकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।