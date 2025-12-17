Rewari News: गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का निधन, हर ओर शोक की लहर

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी के गांव जैनाबाद में एक उम्रदराज व्यक्ति का निधन हो गया। स्वजन के अनुसार 106 वर्षीय हरद्वारीलाल गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे।

उनके परिवार में चार बेटों का भरा-पूरा परिवार है। स्व. हरद्वारी लाल पूर्व प्राचार्य जगदीश डहीनवाल के पिता तथा इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजवंत डहीनवाल के दादा थे। वह सरल स्वभाव और सामाजिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे।