    Rewari News: गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का निधन, हर ओर शोक की लहर

    By Gyan Prasad Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:07 PM (IST)

    रेवाड़ी के एक गांव में सबसे उम्रदराज व्यक्ति का निधन हो गया, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी के गांव जैनाबाद में एक उम्रदराज व्यक्ति का निधन हो गया। स्वजन के अनुसार 106 वर्षीय हरद्वारीलाल गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे।

    उनके परिवार में चार बेटों का भरा-पूरा परिवार है। स्व. हरद्वारी लाल पूर्व प्राचार्य जगदीश डहीनवाल के पिता तथा इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजवंत डहीनवाल के दादा थे। वह सरल स्वभाव और सामाजिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनके निधन पर इनेलो पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ. राजपाल यादव, बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र, राजबीर प्रधान, पूर्व सरपंच गोपीचंद, कृष्ण कुमार, रामकिशन खोला, पार्टी प्रवक्ता हरीश, सज्जन सिंह सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं गणमान्य व्यक्तियों व अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।