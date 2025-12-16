रेवाड़ी के सात गांवों में बनेंगे नए बस क्यू शेल्टर, रोडवेज विभाग देगा 21 लाख रुपये का बजट

गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के सात गांवों में रोडवेज विभाग के नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। जिला परिषद की तरफ से इन बस क्यू शेल्टर को बनाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यालय से सात गांवों में बस क्यू शेल्टर बनाने के लिए मंजूरी मिली है। रोडवेज की तरफ से अलग-अलग मद में जिला परिषद को 21.20 लाख रुपये का बजट स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रत्येक बस क्यू शेल्टर के लिए रोडवेज विभाग की तरफ से 2.65 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

कई गांवों के ग्रामीणों की तरफ से गांवों में बस क्यू शेल्टर बनाने की मांग रोडवेज विभाग के समक्ष जनसंवाद व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंची थी। इसके बाद ग्रामीणों की मांग के अनुसार रोडवेज विभाग ने गांवों में बस क्यू शेल्टर बनाने के लिए मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर मुख्यालय की तरफ से गांवों में बस क्यू शेल्टर बनाने की मांग को मंजूरी दी गई है। जिले में रोडवेज विभाग के एक दर्जन के करीब गांवों में बस क्यू शेल्टर मौजूद हैं।

यहां पर बनाए जाएंगे बस क्यू शेल्टर जिला परिषद की तरफ से जिले के गांव कारौली, राजगढ़, जड़थल व नांगल उगरा में एक-एक तथा चांदनवास गांव में दो बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक बस क्यू शेल्टर पर दो लाख 65 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। गांवों में बस क्यू शेल्टर बनने से ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। जहां गर्मी के सीजन में ग्रामीणों को क्यू शेल्टर के अभाव में धूप में खड़े होकर बसों के आने का इंतजार करना पड़ता है, वहीं वर्षा के सीजन में ग्रामीणों को खड़े होने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है।