    रेवाड़ी में राजेश हत्याकांड में 20 दिन बाद भी हत्यारे फरार, सुराग नहीं लगा सकी पुलिस

    By Pritam Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:10 PM (IST)

    रेवाड़ी के मोहम्मदपुर गांव में 8 अक्टूबर को राजेश नामक युवक की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस 20 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मृतक के परिवार ने गांव के ही पांच युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था, जो राजेश के दोस्त थे। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में गांव मोहम्मदपुर में आठ अक्टूबर को एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस 20 दिन बाद भी आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जबकि पीड़ित परिवार की ओर से गांव के ही पांच युवकों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

    पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। वारदात के बाद से पुलिस की जांच पूछताछ पर ही अटकी हुई है।

    बता दें कि मृतक राजेश अपने घर में अकेला रहता था। उसके सिर पर चोट मारकर गंभीर रूप से घायल कर उसके पुराने मकान में डाल दिया था। जब राजेश के स्वजन को इसकी जानकारी हुई तो उसे रेवाड़ी के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया था।

    बावल थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर गांव के पांच युवकों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। सभी आरोपित मृतक राजेश के दोस्त है।

    इस मामले में पुलिस नामजद आरोपितों में कुछ युवकों को पूछताछ के हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद छोड दिया गया। हत्या की वारदात के करीब 20 दिन बाद भी पुलिस आरोपितों का सुराग नहीं लगा सकी है।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कई लोगों से पूछताछ की गई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। - संजय कुमार, प्रभारी, थाना बावल