रेवाड़ी मंडी में आने वाले किसानों के लिए जरूरी खबर, इन दो दिनों तक नहीं होगी अनाज की खरीद
रेवाड़ी मंडी में अनाज बेचने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 18 और 19 मई को मंडी में अनाज की खरीद नहीं होगी। व्यापारी एसोसिएशन के अनुसार, गेहूं की आवक कम होने की संभावना के कारण यह निर्णय लिया गया है। 20 मई से खरीद फिर शुरू होगी, इसलिए किसान 20 मई के बाद ही मंडी आएं।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली पूजन के बाद 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन पर अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नई अनाज मंडी स्थित शिव मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए व्यापार मंडल ने व्यापारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं।
नई अनाज मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम मित्तल व सचिव दिनेश खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि इसके चलते 21 व 22 अक्टूबर को नई अनाज मंडी में अवकाश रहेगा।
इस दौरान किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त नहीं होगी। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे उक्त दिनों में किसी भी प्रकार की उपज लेकर न आएं। इससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
