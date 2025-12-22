Lift Accident: रेवाड़ी में लिफ्ट में फंसे लोगों की अटकी सांसे, दरवाजा तोड़कर निकाला गया बाहर
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। धारूहेड़ा की एमटूके काउंटी हाइट्स सोसायटी के जी टावर में सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे टावर की छोटी लिफ्ट अचानक बीच में बंद हो गई, जिसमें करीब आठ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग फंस गए।
अचानक लिफ्ट रुकने से अंदर मौजूद लोग घबरा गए और करीब 15 मिनट तक फंसे रहे। सूचना पोकर मौके पर पहुंची टीम ने लिफ्ट दरवाजे को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला।
बताया गया है कि यह लिफ्ट पिछले करीब 15 दिनों से ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। इसके बावजूद लिफ्ट का नियमित उपयोग किया जा रहा था। घटना के दौरान लिफ्ट में फंसे एक वरिष्ठ नागरिक की तबीयत भी बिगड़ गई।
इस घटना के बाद सोसायटी की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। लिफ्ट की इमरजेंसी चाबी मौके पर उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, तैनात सुरक्षा गार्डों को आपात स्थिति से निपटने का कोई प्रशिक्षण या जानकारी नहीं थी। लिफ्ट में लोग फंसे होने के बावजूद गार्डों की ओर से तुरंत और प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी, जिससे अंदर मौजूद लोगों की परेशानी और बढ़ गई।
