Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lift Accident: रेवाड़ी में लिफ्ट में फंसे लोगों की अटकी सांसे, दरवाजा तोड़कर निकाला गया बाहर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    हरियाणा के रेवाड़ी में एक लिफ्ट में कुछ लोगों के फंसने से अफरा-तफरी मच गई। लिफ्ट के दरवाजे को तोड़कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के कारण ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटना के बाद लिफ्ट के बाहर जमा लोग। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। धारूहेड़ा की एमटूके काउंटी हाइट्स सोसायटी के जी टावर में सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे टावर की छोटी लिफ्ट अचानक बीच में बंद हो गई, जिसमें करीब आठ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग फंस गए।

    अचानक लिफ्ट रुकने से अंदर मौजूद लोग घबरा गए और करीब 15 मिनट तक फंसे रहे। सूचना पोकर मौके पर पहुंची टीम ने लिफ्ट दरवाजे को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला।

    बताया गया है कि यह लिफ्ट पिछले करीब 15 दिनों से ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। इसके बावजूद लिफ्ट का नियमित उपयोग किया जा रहा था। घटना के दौरान लिफ्ट में फंसे एक वरिष्ठ नागरिक की तबीयत भी बिगड़ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना के बाद सोसायटी की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। लिफ्ट की इमरजेंसी चाबी मौके पर उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, तैनात सुरक्षा गार्डों को आपात स्थिति से निपटने का कोई प्रशिक्षण या जानकारी नहीं थी। लिफ्ट में लोग फंसे होने के बावजूद गार्डों की ओर से तुरंत और प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी, जिससे अंदर मौजूद लोगों की परेशानी और बढ़ गई।