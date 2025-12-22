Lift Accident: रेवाड़ी में लिफ्ट में फंसे लोगों की अटकी सांसे, दरवाजा तोड़कर निकाला गया बाहर

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। धारूहेड़ा की एमटूके काउंटी हाइट्स सोसायटी के जी टावर में सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे टावर की छोटी लिफ्ट अचानक बीच में बंद हो गई, जिसमें करीब आठ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग फंस गए।

अचानक लिफ्ट रुकने से अंदर मौजूद लोग घबरा गए और करीब 15 मिनट तक फंसे रहे। सूचना पोकर मौके पर पहुंची टीम ने लिफ्ट दरवाजे को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला।

बताया गया है कि यह लिफ्ट पिछले करीब 15 दिनों से ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। इसके बावजूद लिफ्ट का नियमित उपयोग किया जा रहा था। घटना के दौरान लिफ्ट में फंसे एक वरिष्ठ नागरिक की तबीयत भी बिगड़ गई।