Exclusive: रेवाड़ी में सफाई व्यवस्था की खुली पोल, प्रशासनिक सचिव की नाराजगी के बाद JE कुशल यादव सस्पेंड

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर की सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने पर हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग की ओर से नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर (जेई) कुशल यादव को निलंबित कर दिया गया है। शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलने पर जिला के प्रशासनिक सचिव अशोक कुमार मीणा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी। उनके निर्देशों के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है।

अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई दरअसल, हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा जिले के प्रशासनिक सचिव अशोक कुमार मीणा ने रेवाड़ी लघु सचिवालय में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।